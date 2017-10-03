台大調查報告打臉高金素梅 證實透過教部關切台大

2017-10-03 18:25

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀節目辦活動，造成台大多名學生被統促黨毆打流血暴力事件，也傳出立委高金素梅在借用場地時介入關切，高金素梅昨天在立院教委會否認施壓，但台大今天公布調查報告打臉高金素梅，報告中明指9月14日台大反悔拒借場地，但隔天教育部國會聯絡小組轉知高金素梅立法委員辦公室關切台大不同意借用場地的原因，體育室召開協調會議之後又再同意出借。

台大學生私下表示，據悉，體育室主任康正男在調查小組開會中，曾數度提及9月15日的「電話」是體育室又轉彎同意出借場地的關鍵，立委高金素梅對台大位於溪頭的實驗林長期強力關切，也是讓台大不敢怠慢的因素之一。

台大公布的調查報告原文如下：

9/14 體育室林組長與體育室主任討論後覺得此活動並不妥適，告知許承辦人確定不同意借用，請幕婕塔盡快另尋其他合適場地。同日，亦告知文化局本校不同意借用場地。許承辦人立即告知任課老師活動取消，並於網站上將活動撤下。

9/15 秘書室電話通知體育室，表示教育部國會聯絡小組轉知高金素梅立法委員辦公室關切本校不同意借用場地的原因。許承辦人立即將此訊息報告體育室主任知悉。體育室主任通知幕婕塔、文化局及校內駐警隊來體育館視聽教室開協調會議（附件四），幕婕塔表示活動將一切遵照學校規定，故

體育室同意場地借用。更改申請書為目前版本（附件五） ，通知體育室老師同意本活動場地借用。