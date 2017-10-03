軍艦連環撞習俗惹禍？ 國防部瞎稱「搶船頭」遭打臉

2017-10-03 15:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕國軍軍艦今天上午先後在蘇澳與高雄發生2起與民船碰撞事故。民進黨立委黃國書今質疑港口調度是否有疏失，國防部長馮世寬對此表示，蘇澳漁船碰撞是因「搶船頭」習俗，已找漁會協調；高雄則是因貨輪轉彎發生事故。但該漁船今早是返航時發生意外，並非習俗中的「出港搶船頭」

隸屬海軍168艦隊的基隆級驅逐艦基隆艦、左營艦，今上午竟先後在蘇澳與高雄發生民船碰撞事故，所幸未造成人員傷亡。今年累計已是海軍第3、4起軍艦碰撞事故；光華6號飛彈快艇今年3月與民船發生碰撞，錦江級巡邏艦珠江艦則在6月於台北港擦撞碼頭。

黃國書今天下午在立院總質詢中指出，一天上午發生兩起軍艦碰撞事故，質疑港口調度程序有疏失。行政院長賴清德對此表示，國防部已向他報告案情。馮世寬說明兩起事故原因不盡相同，稱海軍說明，漁船碰撞事故是因為每次漁船看到大軍艦出航，就「想要搶先出去」，不是軍艦撞漁船，而是漁船想要搶先、碰撞軍艦。對此，國防部已經找漁會協調，希望減少此類事故。

「搶船頭」是漁民習俗，小漁船出港刻意在港口附近海域等待大船，若能超越大船的船首搶到航道，就能保佑漁船豐收，尤其搶到軍艦船頭，效果加倍。不過，今早的漁船碰撞事故，金福恩2號是於昨日晚間出港捕白帶魚，今日返港時與軍艦碰撞。並非習俗中的「出港搶船頭」。

另，高雄發生的碰撞事故，馮世寬說，當時是兩艘紀德艦並排，因「巴拿馬籍貨輪轉彎」時撞上外側那艘，導致事故發生。黃國書對此表示，意外層出不窮，要求國軍查明事故原因，並於一週內提出檢討報告，馮世寬允諾提出檢討報告。