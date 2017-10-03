再談台獨論 賴清德：我的政治主張與兩岸政策不同

行政院長賴清德赴立法院備詢。（記者羅沛德攝）

2017-10-03 11:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德上午赴立院備詢，被立委問及兩岸關係的政策主張。賴清德首先強調，兩岸政策是總統職權，但 「我的政治主張和兩岸政策不同」；賴清德也說，無論是統一或獨立，都屬於憲法保障的言論自由範圍，但主張統一的人，需要尊重主張台獨的人，主張台獨的人也需要尊重統一的人，而台灣未來前途就交由台灣人民決定。

行政院長賴清德日前一番「主張台獨的政治工作者」言論，引起兩岸駁火。賴清德今在立法院備詢時，再度被立委問到相關問題。

國民黨立委陳超明問及賴清德對台獨的政治主張，賴清德表示，兩岸關係屬總統職權，但「我的政治主張和兩岸政策不同」。

陳超明質詢時也提到，民進黨過去對「中華民國」嗤之以鼻，如今卻以中華民國稱呼台灣，質疑賴清德「什麼時候愛過中華民國」？賴清德表示，民進黨在台灣前途決議文中就曾提過，台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國；賴清德強調，前總統馬英九也曾說過，台灣是主權獨立的國家，官方名字叫中華民國。

賴清德同時也向中國喊話，盼中國了解台灣民眾希望透過交流，與中國創造雙贏，此外，也希望中國尊重重視中華民國存在的事實、求同存異。

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