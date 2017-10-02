課綱審議程序教育部搞不清楚 管媽幫教長上課

2017-10-02 13:54

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文的文言文比例惹爭議，究竟課綱審議怎麼才是依法審議？立委管碧玲今天到教委會質詢時，為教育部長潘文忠「上課」，管碧玲表示，9月10日第8次會議是讓被普高分組否決的研修小組草案「復活」，所以9月23日是「更正」第8次會議的「錯誤議事錄」。管碧玲強調，她是善盡責任、監督課綱此事，絕非政治介入。

國民黨召委陳學聖對於管碧玲出示的會議紀錄「有意見」，他質疑為何管碧玲會有會議紀錄？部長潘文忠則是臉色鐵青不發一語。管碧玲則說明，她有9月10日的會議錄音，教育部沒有給過她任何資料，是根據「深喉嚨」的錄音，所以她對課綱的質疑都是根據事實和法令。

管碧玲表示，有關審議和決議的權責，法律規範得很清楚，普高分組否決了研修小組的45％到55％，普高分組送到大會是30％一案，那研修小組45％到55％到哪裡去了？就是被普高分組否決了，所以她才會說教育部長潘文忠「不諳法令」。

但潘文忠在答詢時仍表示，研修小組草案，普高分組有通過，再一起送大會。管碧玲只好再次說明，分組會只決議30％，9月10日做出錯誤的會議紀錄，23日課審大會表決否認會議紀錄是正確的，沒有黑箱問題。有委員私下表示，教長不肯認錯，就會讓擁文言文派可以繼續攻擊9月23日的課審大會決議，究竟是教育部長官位重要？還是全國高中生學習文言文比例重要？