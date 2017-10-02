「一個都不能少」 交通部拚車禍零人死亡

2017-10-02 09:51

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長賀陳旦今天赴立法院進行交通部業務報告。他開門見山，播放一段澳洲影片，名為「一個都不能少」，描述車禍應該朝向零人死亡的目標。賀陳旦更加上一句「一秒都不要放過」，代表他上任迄今，最重視的「交通安全」。

他指出，國內總計車禍死亡人數雖有下降，但不太快，目前為止每天仍有8人因為事故往生，更重要的是5年來年輕族群生命流失，無論死傷，都是所有族群中最高的，尤其酒駕，近兩年持續進步但仍須努力，另一讓人擔心的是65歲以上老人，6年成長1成。

賀陳旦去年底提出報告，認為政府應整體控制交通安全並當成重大施政目標。針對現況，他說，每年仍有3000人因車禍死亡，希望3年內降低1成5；每年死亡人數中有400人年僅18至24歲，3年降低3成5為目標。

關於酒駕，他強調，以零容忍作為目標。至於如他一般的老人族群，則透過駕照管理，今年7月起75歲以上長輩經由勸導了解身心狀態，更長一點的人按照他們實際身心狀態輔導再測試。初步看起來有15％願意接受測試，希望與民政社福單位共同推廣。

他重申，取締酒駕在台灣的做法恐是全球最嚴格，無論懲罰程度、取締件數、乃至於司法單位裁處速度，都已緊繃。但公權力有所極限，日本下降5成，不完全在於法律而是矯正，需要醫療介入幫忙與民間自律文化。

他也說，對於源頭駕訓，交通部已採取更嚴格標準，也就是實施路考，及格率相較往年有下降，但追蹤違規比例也下降。迄今5個月以來接受度還算高。多國主動接洽國際駕照，過去有所保留，現在願意互惠。

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