政策大突破！ 潛艦將開放女性官兵任職

國防部目前正致力於對成功級軍艦進行船艙空間改裝及加裝，以讓更多女性官兵至艦上任職。圖為成功級巡防艦中的田單軍艦。（記者羅添斌攝）

2017-10-01 15:17

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方政策出現重大突破，國造潛艦未來將有女性官兵任職！

根據國防部最新報告指出，海軍潛艦目前因為欠缺獨立空間，無法開放女性任職，但海軍將研擬潛艦內部空間構改評估，未來新造的潛艦艦艇也會將女性生活空間需求納入考量，以改善任職環境，符合後續女性人力運用的目標。

立法院外交及國防委員會在審查106年度國防預算時做出決議，針對目前女性軍職人員職務分派過偏於非戰鬥部隊的缺失，要求國防部提出檢討報告及解決方案，國防部已在日前完成檢討報告，並將在近期提送立法院外交及國防委員會。

軍方官員今天指出，根據軍方最新完成報告指出，國軍對女性任職的限制，除基於安全及裝備特性考量外，並無額外限制條件，端視是否達成該項職務、專長的要求（合格簽證）標準而定，以期全面開放進用女性人力。

官員說，國防部近年來除了已經執行「裝甲兵科開放女性人力驗證」，並且自105年起士官二專班女性畢業生均開放選填裝甲兵科之外，在海軍艦艇部分，也進行各項相關措施。

官員表示，海軍潛艦宥於尚無獨立生活空間及相關設備，致無法開放女性任職，現階段無法改善，但去年5月間，國防部及海軍性別平等委員嚴祥鸞教授、葉德蘭教授及李兆環律師等3人，赴海軍潛艦256戰隊實施潛艦實地訪查後，海軍將研擬潛艦內部空間的構改評估。

此外，針對海軍進行中的潛艦國造案，軍方強調，未來新造艦艇也將女性生活空間需求納入考量，要改善任環境，以符後續女性人力運用。

除了潛艦之外，海軍現有各型艦艇均已有女性官兵在艦上服役，國防部在報告中也指出，海軍司令部會持續致力於在成功級軍艦的加裝及改裝工程，預計在今年年底以前全面完工後，共計可增加200餘位女性官兵派任艦艇服役。