平鎮區公所加班費暴增13倍 6成都是同1人申請

2017-09-27 16:03

［記者陳昀／桃園報導］一例一休上路後，為免加班費倍增，公務機關基於預算編列考量，大多鼓勵職員改採補休，但桃市議員魯明哲、舒翠玲指出，平鎮區公所今年加班時數是去年同期13倍，約6成是同一人申請，而這人就是區長何明光的專屬司機，何明光答詢說，此人也有執行其他庶務，加班費都是核實申請，職員要不要申請，他沒辦法管太多。

魯明哲、舒翠玲指出，今年1到4月平鎮區公所加班時數不但沒降低，還是去年同期總加班時數345小時的13倍，且向各區公所要求詳細資料，卻只有平鎮區公所不願提供，各單位互踢皮球、說要請示上級。

舒翠玲質詢時要求何明光提供資料，何明光起初以個資法為由拒絕，氣得舒翠玲直說，「難得其他區長就都不守法？」舒翠玲說，公務員加班費牽涉預算，用這種理由誰能接受？雙方在議事堂僵持10分鐘，後來在擔任主席的副議長李曉鐘頻頻勸說下，何明光才匿名提供申請最多加班費的3名技工，今年截至目前的加班時數。

何明光指出，加班時數最多的前3人，時數分別是364、74、36，但一定是有加班事實才給加班費，被問到職員加班時的實際工作情形時，他則說，「我怎麼知道？我沒辦法管那麼多，管這麼細。」

舒翠玲質疑，加班時數最高的那位「364」，就是何明光的專屬司機，還是從地政事務所移撥到區公所的職缺，她到區公所調資料還發現，何明光從來不填出車單，但何明光立刻否認，表示那不是他的專屬司機，除了負責開公務車外，也有執行其他庶務，而且自己每天都有填出車單。

副市長游建華對此表示，相信任何公務員加班都有核實申請，但當舒翠玲問，「區長擁有專屬司機是否適當？」游建華只說，可以依照業務需要做調整，詳細情形要進一步了解，舒翠玲問了同一個問題20次，叫他不要避重就輕，他依舊沒有回答。