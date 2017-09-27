桃市某區長公務車私用 開到屏東玩還臉書打卡

2017-09-27 12:12

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府民政局和12區區公所今天到市議會工作報告，多位國民黨議員輪番上陣，踢爆多位區長公務車私用，還有人開到屏東玩，甚至在臉書上打卡，議員雖沒有明說是誰，但里程數最高的楊梅區長姚敦明當場起立認錯，並表示已將相關費用繳回，也會自請處分。

多位國民黨議員接獲民眾檢舉，有8位區長公務車私用，議員黃婉如、黃敬平等人抨擊，不但當自己的車開回家上下班，還有人開到屏東、宜蘭玩，議員到區公所想調派車單、核銷資料等，還被以「個資法」拒絕，質疑根本是在遮掩、包庇！黃婉如說，桃園區長張世威甚至嗆她「我是首長欸！」令人咋舌。

黃敬平質疑說，有人被檢舉、被政風處記申誡後，才補繳etag過路費，後續市府也沒有因應作為，要求主管單位民政局說明要如何處置，是要移送檢調，還是直接修法解套？

不過，副市長游建華和民政局長湯蕙禎的回應，卻牛頭不對馬嘴，不斷鬼打牆，游建華只說，會深入了解，並要求相關首長不得公務車私用；湯蕙禎則說，雙北也是將區長視為首長，但在議員一再逼問下，改口說，「可能請區長說明比較適當。」

市議員萬美玲則直接出示各區長公務車，去年1月至今年1月的累積里程數、總耗油量，其中楊梅區共累積4萬6626公里，平均1天96公里。姚敦明解釋說，是因為自己住台北，為便宜行事拿來往返住家，「我知道錯了。」

萬美玲質詢時要求「完全沒有公務車私用」的區長起立，只有龜山、龍潭、觀音區長陳建崧、鄧昱綵、洪清淵起立，但她要願意承認自己「曾經公務車私用」的區長起立時，卻只有姚敦明起立，讓萬美玲直呼，區長們不願承認錯、心存硬凹，令人失望，八德區長陳玉明隨即解釋說，他只是有時公務忙太晚，才會直接開回家。

萬美玲說，民政局雖無車輛管理責任，但仍要了解區長執行業務情形，並研議相關辦法，不該牴觸相關規定。湯蕙禎也點頭答允。

另外，市議員劉茂群加碼踢爆，客家事務局局長蔣絜安還把公務車司機兼保姆用，要司機幫忙接送小孩或出去逛逛，要求游建華宣示如何處置類似情形？游建華回應說，還要深入了解情節是否屬實，會要求首長不得這樣做，但劉茂群要求將相關人等移送檢調，游建華始終沒有正面回應。