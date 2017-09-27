柯P與民進黨分合 傳小英這時間點決定...

台北市長柯文哲曾說民進黨是重要盟友，但最近卻因國安會講稿風波和邱豐光被拔除台北市警察局長事件，與綠營關係逐漸惡化。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-27 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾說民進黨是重要盟友，但最近卻因國安會講稿風波和邱豐光被拔除台北市警察局長事件，與綠營關係逐漸惡化。週刊報導，雖然民進黨全代會通過「柯文哲條款」，外界解讀此舉保留與柯文哲的合作空間，但綠營不會讓柯文哲好過，更有黨內高層說，「即使要合作，也會拖到最後一刻。」

民進黨全代會上，無異議通過2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例中規定，在非民進黨執政直轄市，縣市長提名如果有特殊選情考量，在經由中執會決議後，另訂方案執行，此條款也被各界解讀為「柯文哲條款」。

據《壹週刊》報導，黨政人士透露，明年台北市長選戰，民進黨的最高原則就是不能讓國民黨拿回去，因為如果國民黨無法重回台北市執政，藍營幾乎等同「插管」了，在這大原則下，與柯文哲合作的空間就非常重要。

報導提到，綠營幕僚表示，關於決定民進黨是否和柯文哲合作的時間點，由於黨內初選最快是在明年初，而關於台北市長選戰，又可能要到明年5、6月，最後由主席蔡英文定奪。到時候可能會依據民調結果，來研判是否與柯文哲合作。