首位閣揆主張台獨 賴清德：我與中國互不隸屬

立法院院會，行政院長賴清德進行施政報告並備詢，今在院會上聲明「我是主張台灣獨立的政治工作者」。（記者王藝菘攝）

2017-09-26 16:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德首赴立院備詢，即打出「台灣是主權國家，與中國互不隸屬」全壘打，聲明「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，成為我國首位閣揆之姿主張台獨者；民進黨立委王定宇盛讚「這非常賴清德！」；立委黃偉哲則認為賴沒換了位置就換了腦袋，「難能可貴」。

不管擔任哪個職務都不會改變

賴清德過去在台南市長任內，被市議員謝龍介質詢到兩岸議題時，拋出其兩岸主張是「親中愛台」，引發不小議論。如今賴清德以閣揆之姿走入立法院議場，接受國會議員質詢，更成為我國首位公開主張台獨立場，強調台、中兩國互不隸屬的行政院長，創下紀錄。

親民黨立委陳怡潔質詢詢及兩岸問題，並追問親中愛台原則為何。賴清德答詢，台灣是主權國家，與中國互不隸屬，他的理念一直都沒改變，且親中愛台是指以台灣為核心，對中國伸出友誼的手，表現親善態度，並藉由交流增進彼此的諒解、和解，和平發展。

強調兩岸有共同目標 也有共同敵人

賴清德也強調，兩岸有共同的目標，也有「共同的敵人」，應共同合作面對颱風、地震、愛滋病及傳染病，目標設定在增進兩岸人民福祉，中國北京當局若能了解，這些問題一定能解決。賴也引用總統蔡英文的兩岸論述，強調他必須肯定總統兩岸以交流為原則。

台灣是主權獨立國家 追求人民最高福祉

陳怡潔接著表示中國國台辦對賴清德沒期待，賴是「不被期待的人」。賴清德則回應，台灣是主權獨立的國家，目標是追求人民最高福祉，不必在強權畫的圈子中打轉，不用在乎有些人的一些話。

而在應對國民黨立委林為洲、王惠美聯合質詢拋出兩岸議題變化球時，賴清德更直接表明其台獨立場，以大棒轟出全壘打。

林為洲、王惠美問賴清德「親中愛台」的中是哪個中，身為最高行政首長的中心思想為合。賴清德重申，「我是主張台灣獨立的政治工作」，不管擔任哪個職務都不會改變。

王惠美追問賴過去「親中愛台」的意思如何解釋。賴清德重申，台獨主張與親中愛台沒有違背，親中愛台是以台灣為核心，對中國伸友善的手，希望求同存異，兩者並行不悖。

王定宇盛讚「這非常賴清德！」

王定宇盛讚「這非常賴清德！」強調賴誠實面對自己的政治主張、不須掩飾，這就是賴清德。他表示，賴揆對台灣主體意識一貫，甚至連造訪上海還說「台灣人民先有台獨意識後，才有民進黨」，且台獨不是要與他國為敵，任何國家都可以是獨立且親中或親美，只有中國自己想不開。

黃偉哲：賴揆不會換位置就換腦袋

黃偉哲則認為，賴揆不會換了位置就換了腦袋，一路走來沒忘記初衷、立場沒鬆動，相當難能可貴。黃偉哲表示，柯林頓名言後半段是「一切在經濟」，他期許賴發揮韌性、堅持理想，在中國如此大的壓力下拚出經濟成績，這樣會更讓全民對賴的能力豎起大拇指。

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