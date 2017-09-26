10/14東海國際藝術節 花與童話風格走秀

市府副秘書長郭坤明與東海藝術商圈店家變裝走秀。（記者張菁雅攝）

2017-09-26 16:23

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市東海藝術街商圈舉辦的東海國際藝術節，將在10月14日登場，今年配合台中花博，以「花現藝術，歡樂童話」為主題，規劃變裝走秀、熱舞及音樂表演。市府副秘書長郭坤明與商圈店家今天分別扮成國王、公主為活動宣傳，盼藉此活動打造台中藝術新亮點。

一年一度的台中東海國際藝術節10月14日在東海藝術街科比意廣場登場，東海藝術街商圈主委莊家玟表示，當天邀請店家以花與童話風格裝扮走秀，還有儀隊、熱舞、客家童謠等演出；另邀請東海大學美術系、工業設計系學生在商圈內創作4件造景藝術，包括「花現幸福」、「花現精靈」、「花的聆聽」、「花開富貴」，歡迎民眾前往拍照打卡。

郭坤明指出，東海商圈是社區再造成功發展成知名商圈的典範，也是全台第一個藝術商圈，為中部最具特色的藝文交流據點，透過歷屆國際藝術節的舉辦，希望展現東海藝術街獨特性，進而帶動當地商圈活絡。

另外，延續歷年廣受好評的手作月課程，今年也推出為期5週的「花現藝術手作月」活動，有茶道文化、金工、手作繪畫、羊毛氈、插花等課程，28日開放網路報名，帶領民眾創作自己的專屬手物。