北市議員爆：中方要市府協助 組織千人參加「中國新歌聲」

台大學生昨天於「中國新歌聲」舞台前方持抗議標語。（資料照，記者周彥妤攝）

2017-09-25 13:46

〔記者郭安家／台北報導〕「2017『中國新歌聲』上海．台北音樂節」昨取消，未料，因活動文宣寫「臺北市臺灣大學」，而非「國立臺灣大學」，挨批文化統戰。台北市議員許淑華今下午嚴厲譴責、並痛批台北市文化局對此次中國舉辦之活動全無審核機制！

根據許淑華向北市府索取的中國方面與北市府往返文件截圖，內容寫「就中國新歌聲請市府協辦事項包括，聯絡溝通台北市立大學，推薦節目所在學校；協助組織9月24日現場觀眾約1000人，以學生、青年、社區基層。」許表示，北市府稱該截圖是上海市府透過微信傳給北市府。

許淑華指出，經調查後發現，上海方僅於8月25日寄送一封名為「2017中國新歌聲台北音樂節，請台北市政府協助事項」的電子郵件，要求文化局擔任活動協辦單位，並擔任溝通與協調角色、推薦北市校園音樂、舞蹈表演等節目參與演出。

她說，文化局居然馬上點頭同意，甚至連回覆同意公文都省去，所有文件提供與審核皆僅用Email甚至是微信往來回應，難到台北市現在都要聽中國的嗎？如此毫無審核機制的作法令人質疑！難道凡事只要挾著台北、上海雙城論壇的名義，上海隨便寫一封Email、無須請示、審核，北市府就照單全收？以後市府全聽中國的？她嚴正抗議，北市府不可讓雙城論壇所簽之備忘錄造成中國軟性統戰的手段！

文化局主秘劉得堅表示，文化局協辦活動時，都有做相關溝通，涉及決策部分則於現勘時處理，有些簡單聯絡事宜，則不要放大解釋。