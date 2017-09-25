中國新歌聲台大登場 柯文哲：兩岸交流連辦3年了

台北市長柯文哲25日參加歡迎金面媽祖回鑾台北城活動，並扶轎迎請金面媽祖進北城門踩街祈福。（記者劉信德攝）

2017-09-25 10:07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席台北媽祖文化節指出，昨天台大田徑場舉辦的中國新歌聲演唱會，是兩岸文化交流協議的後續活動，已連續舉辦3年，不是首開先例。

柯文哲表示，針對昨天中國新歌聲，兩岸文化交流協議在2010年就簽了備忘錄，昨天的活動已經連續辦了3年，去年至少辦了8場，台大是今年第2場，並不是他去參加上海雙城論壇後才有。

柯文哲說，事情既然發生，還是要善後，市警局已經發揮最高效率，昨晚就抓人，後續要依法處理，另外會監督廠商把破損地方修好，還給台大完整校園，至於兩岸交流是希望能增加善意，不希望交流產生更多衝突，以後要怎麼做，還要想想。

被批雙城論壇破功，是否委屈？柯說，有一點很重要，對自己人要有信心，北市府不可能去配合對方甚麼，用醫學來說，抵抗力強就不怕外面的細菌，未來的時間，台灣優先台灣處哩，我們自己要加強，本顧好就不怕外面的問題。

至於外界批評北市府沒把關軟性統戰，柯說，看了一下，北市府是協辦機關，作為協辦機關到現在沒有看到甚麼疏失，該做都做了，稍後，上午10點警察局、文化局會開說明會。

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