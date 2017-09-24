誰要求借場地給中國新歌聲？ 台大、文化局各說各話

2017-09-24 22:13

〔記者周彥妤／台北報導〕針對中國新歌聲租借台大田徑場作為場地使用，究竟是誰要求租借，台大說是文化局來函要求協助租借場地；北市文化局則說是廠商幕婕塔自行向台大申借，文化局並無插手，雙方各說各話，不見交集。

台大主任秘書林達德表示，是文化局來函要求協助租借場地，隨後經過台大校長同意，但隨後面對現場提問台大並非文化局隸屬單位，何須受理此事，林又稱是體育處自己決定，並坦誠行政流程草率，確有瑕疵。

林達德說，校方考量安全、秩序等問題，校長於下午3點30分指示以場地借用者身分要求停止借用；至於租借過程確有行政瑕疵，校方表達歉意；林說，校方勢必會向廠商求償完全修復田徑場，未來校方也將制定更周延的租借場地辦法，必定以教學優先，也會審慎處理借用流程。

至於活動海報將校名寫成「台北市台灣大學」，林達德說，學校也憤憤不平，強調校名就是「國立台灣大學」，不因任何因素改變。

據了解，籌備期間由北市文化局出面協調，租借台大田徑場舉辦活動，台大體育室也在田徑場旁發放公告，表示為配合台北市政府文化局舉辦活動，田徑場將於9月19日起至9月25日中午12點止，暫停開放。但此時間卻洽好撞上台大開學期間，導致學生開學第2週便面臨苦無運動場地的窘境。

不過，文化局文創發展科長吳俊銘受訪卻說，場地是由協辦廠商幕婕塔於8月8日向台大申借，9日校方同意，文化局9月1日同意協辦；吳說，文化局並未編列預算，亦無任何收益，角色僅止於「行政協助」，如提供民眾索票管道、居中牽線欲登台演出的表演者，以及監督廠商配合場地主管機關需求。

針對海報內容的「台北市台灣大學」，文化局主秘劉得堅表示，文化局只是協辦單位，並無審查海報的權限，也不清楚細節，無法回應。