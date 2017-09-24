民進黨全代會今登場 主席蔡英文談話全文

民進黨全代會今（24）日在台北市圓山飯店召開，總統蔡英文以民進黨主席身分發表談話。（記者羅沛德攝）

2017-09-24 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會今（24）日在台北市圓山飯店召開，總統蔡英文以民進黨主席身分發表談話，主軸定調「堅持改革、看好台灣」，她在致詞時強調「台灣人民沒有欠民進黨」，宣告要持續改革，而憲政體制是一個重點，「民進黨不會迴避這些問題。本黨民主前輩們為台灣爭取來了民主，現在，我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」。

民主進步黨今（24）日召開第十七屆第二次全國黨員代表大會，蔡英文主席開幕致詞全文如下：

各位來自全國各地的黨代表同志，大家午安。

今天是我們民主進步黨第十七屆第二次全國黨員代表大會。在致詞的一開始，我要再一次向呂副總統、姚主席、許主席、游主席、蘇主席、張院長、陳菊市長等黨內的前輩先進們，致上我最深的感謝，以及最高的敬意。

我曾經說過，能領導這個黨，是我畢生的光榮。即使是現在，像今天這樣的場合，當我以黨主席的身分站在這裡時，我的心中仍然戒慎恐懼。

這個黨是一個有重量的政黨，它的重量來自於各位無私的奉獻，來自於各位年輕的時候，冒著失去生命的危險，衝撞體制，一次又一次投入台灣民主化的運動。

我競選總統的時候，曾經在辯論會的場合，提到陳菊市長當年寫下的遺書。它給我的感動，至今還很難忘記。據我所知，當年寫下遺書，跟家人及台灣人民告別的黨內同志，絕對不只陳市長一個人。各位親愛的黨員同志，這就是我們民進黨一路走來的路。

不要忘記前人的努力。每一次我到黨部開會，看到會議室牆上掛著「清廉、勤政、愛鄉土」那七個字，我都會多看幾眼。這短短的七個字，是黨內民主前輩們對所有從政黨員的提醒。他們一生的努力，就是希望為台灣打造一個，能做到這七個字的政黨。

今天我能站在這裡，是各位所打下的基礎。為了不辜負那七個字，從去年520就任以來，我每天都嚴格地要求自己，同時我也以同樣的標準，來要求執政團隊的所有人。

我心裡想的只有一件事情，台灣人民再次把國家託付給民進黨，我就一定要做好，不要辜負那七個字，更不要辜負台灣人民深切的期許。今天，我可以很有自信地告訴大家，公教年金改革已經完成了。我們花了一年的時間完成過去幾任政府都做不到的事了。

社會住宅也開始辦理了，長照2.0也漸漸在普及當中。司法改革也透過民主的討論，蒐集彙整了改革的議題與方向。同時，我們也開始處理不當黨產，把台灣的民主導向一個更公平的競爭環境。數百年來原住民族遭受的不公平待遇，我們也透過一個和解的機制，開始推動原住民族轉型正義。前瞻基礎建設條例在立法院也已經通過，未來，這些基礎建設的改善及興建，將會讓台灣的子子孫孫，能夠活在一個更有品質的生活環境當中。

接下來我們還要再推出稅改方案。改革不會停止。一個改革完成了，另一個改革馬上就開始。台灣沒有時間可以浪費。這就是我們的執政態度。我們把最困難的事情放在最前面做，而且，我們會把台灣的問題一個一個來解決。因為，我跟大家一樣都相信，這就是民主進步黨存在於台灣的目的。

當然，改革的過程當中，我們也會遭遇挫折、引發了一些人的不滿，甚至抗議。我知道，只有堅持，才能完成使命。不過，在這裡，我要特別拜託大家，針對社會上的不滿，我們要用多一點同理心來包容。再給台灣多一點時間，風雨就會過去，當雨過天青時，留下來的，會是一個更好的台灣。

這一年來，各項指標都顯示，台灣正在變好。景氣持續在回溫，經濟成長的幅度超越了過去的預測。股市萬點超過一百天，打破歷史紀錄。經濟指標好轉，我們所強調的「分配」問題，也在改善。這個月，在政府宣布對軍公教加薪之後，工商界也紛紛跟進。一個正向的循環正在展開。

現在，我們新的閣揆，賴清德同志，所帶領的行政團隊，也已經就定位。各位對他一定不陌生。這一段時間來，這個「做實事」的內閣，已經展現他們的行動力。在這裡，我要再一次謝謝他，謝謝他願意承擔。新閣揆、新局面，民進黨所率領的執政團隊一定會站在既有的基礎上，精益求精，奮鬥不懈。

各位黨員同志，從以前到現在，我們民主進步黨從來都不怕困難跟挑戰，我們民主進步黨也從來都不怕外在環境的變化。

回顧台灣三十年的歷史，每一個重要的時刻，民進黨都和台灣人民站在一起奮鬥。

不過，我們不會活在過去。勇敢承擔台灣的未來，存在於我們每一個民進黨人的血液裡。以前，每當外部和內部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向。

各位同志，現在時候到了。而且，我主張，民進黨這次所形成的新論述必須精確回應以下四個變化:

首先，世界的變化。有別於創黨時期的冷戰結構，如今，多元的國際情勢取代了兩極化的格局。過去陣營之間的劃分，已經難以適用於現今全球政治的動態關係。民進黨必須跳脫舊框架，重新審視台灣在世界以及地緣政治之中的戰略定位。這就是為什麼，從我去年上任以來，就立刻推動新南向政策的原因。

第二，中國的變化。現在的中國跟創黨時期已經很不一樣。中國的崛起，是現在全世界所有國家，都必須謹慎面對的趨勢。情緒式的仇恨，或者一味地討好，都無法誠實正視中國的崛起和發展。

我們必須在堅持台灣主體意識及主權的原則下，尋找和對岸互動的新模式，這就是我們這一代民進黨人重要使命。

第三，世界經濟發展模式的變化。跟創黨時期相比，生產及資本，在這三十年來不管在產業型態、公司組織、貿易投資、勞資關係、以及對財務的定義上，都跟過去截然不同。在全球化與科技不斷推陳出新的情況下，台灣的產業、經濟、財政以及勞動政策如何與時俱進，民進黨必須有對應的答案。

第四，台灣社會的變化。過去，台灣的民主只有一個對手，就是威權政體。但是在三次政黨輪替後，威權政體已經不再是當前台灣的政治問題。隨著解嚴之後，台灣的社會力和公民社會蓬勃發展，為民主政治帶來更多元的競合關係。政黨和社會的關係早就跟創黨時有了極大的變化。

如何在眾聲喧譁當中，替台灣整合出前進的步伐？這是我們的課題。民進黨應該跟公民團體、第三勢力維持何種關係？如何在理想和實際之間，維持平衡，讓社會繼續前進？這些是當前的民進黨必須釐清的課題。

我再強調一遍，當外在環境改變時，民主進步黨不能不應變。因此，本黨有必要形成新的論述，並且正確認知國內和世界局勢，透過對「民主」以及「進步」這兩個概念的重新定義，來確立黨在新時代中的方向及路線。

今天的全代會上，我相信全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議。全國人民想看到的是，民進黨人今天聚在這裡，有在認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境。

所以，我在此宣布，我會盡快啟動這一整套新論述的討論過程。我已經交代智庫，從下個星期開始，必須針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、以及「國土規劃」等十二大面向的問題，逐項進行檢討和討論。

我們會先從黨內討論開始。同時，主動連結社會。憲政體制的改革就是一個重點。這個議題台灣社會已經有過許多討論，不過，兩年前修憲卻功敗垂成。像「十八歲公民權」，「人權條款」，「票票不等值」，這些已經有高度社會共識的議題，卻都沒有完成改革。

加上，經過三次政黨輪替，我們發現，台灣人民殷切地期盼，能夠有一個權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率的政府體制。

民進黨不會迴避這些問題。本黨民主前輩們為台灣爭取來了民主，現在，我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系。

我要提醒大家，2014和2016兩次選舉的結果已經證明，台灣的民意是會變化的。鐵票、政治板塊，這些傳統的政治學概念，在當前新的網路時代中，都不能被視為理所當然。

民進黨是一個民主的政黨，我從不否認，我們內部一直有很多爭論，不過，不要忘了，我們爭論的應該是價值，應該是路線，而不是個人的利益。

今天，我們全代會再一次回到圓山飯店，也就是我們創黨的地方。這是我第七次以黨主席的身分來主持會議。2008年，當我第一次接任黨主席的時候，當時的黨，財務困難、士氣低迷，不知何時可以再起。不過，如果各位還記得的話，我曾經說過，我要帶領民進黨從廢墟中站起來。

我做到了。我之所以做得到，是因為有大家共同的努力。民進黨在谷底的時候懂得團結，現在執政了，更應該團結。

2018年的選舉就要到了。我要請大家嚴肅思考，我們要以什麼樣的形象來面對台灣人民。是要以一個內部紛擾的政黨來面對台灣人民，還是以一個團結的政黨？是要以一個處處為台灣著想的政黨，還是要以一個只計較個別利益的政黨，來面對台灣人民？

台灣人民沒有欠民進黨。我要請所有的黨員同志記得這句話。我們要團結，我們要負責，千萬不要為了一些衍生的紛擾。我會嚴格地要求所有人，我會說到做到。

唯有執政的成績才能贏得人民的信任。從地方到中央，都是如此。我們唯一的選擇，就是團結起來，拿出成績，才能繼續得到人民的信賴。

這次全代會的主題是「堅持改革，看好台灣」，我們要把台灣"看"（ㄎㄢ台語）好，我們也要看好台灣。這八個字，不僅代表著我們對自己的期許，也代表了人民投票給我們，所期待看見的願景。

我再強調一次，不要做一個活在過去的政黨，要用最高的標準要求自己，要做一個勇於承擔台灣未來的政黨。我們是民進黨，我們永遠都要用最高的標準來要求自己。要做一個有主張、有堅持的執政黨。我們大家一起來努力，為了台灣，我們繼續奮鬥。謝謝大家。