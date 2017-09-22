小時候語言障礙 他長大竟當了民進黨發言人！

2017-09-22 11:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨9月28日黨慶，當天同時也是教師節，民進黨發言人阮昭雄今（22日）公布教師節影片暨臉書特效相框公布記者會，以影片表達感謝之意，也邀請民眾一同以臉書相框特效，向教師致上最美好的感謝。阮昭雄也特別感謝「大同國中李老師」，透過她的幫忙，讓當時有一些語言障礙的他漸漸能夠站上台講話。

阮昭雄表示，今年是民主進步黨創黨31週年，31年前的9月28日，民主進步黨正式成立。9月28日除了是民進黨的生日外，也是教師節，在這個別具意義的日子中，民進黨用最誠摯的態度，以「感謝有你 看好台灣」為主軸，迎接黨慶的同時，也利用這個機會向教師們致謝。

阮昭雄提到，民進黨拍攝感謝影片於網路播送，片中由多位跨越年齡、族群與性別的黨工擔綱受訪，並自述求學過程，傳達對教師崇高的敬意與感謝。阮昭雄也特別感謝他的老師，大同國中李老師，透過她的幫忙，讓當時有一些語言障礙的他漸漸能夠站上台講話。

此外，阮昭雄表示，民進黨也設立臉書特效相框，以「小樹」為意象，象徵教育的「十年樹木，百年樹人」，感謝教師長久的奉獻付出，「您的付出是土壤，也是讓下一代繁茂生長的養分」，民進黨在黨慶之時，特別以影片表達感謝之意，也邀請民眾一同以臉書相框特效，向教師致上最美好的感謝。