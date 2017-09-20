東北亞情勢緊張 蔡英文：會積極參與國際共同行動

總統蔡英文今天在民進黨中常會表示，台灣會積極支持並參與國際社會各項維持區域穩定秩序的共同行動。（記者陳志曲攝）

2017-09-20 17:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕北韓核武問題引發國際、東北亞情勢緊張，民進黨中常會今天邀請台灣東北亞學會秘書長李明峻報告「東北亞安全情勢、後續發展與我國因應之道」，兼任黨主席的總統蔡英文表示，台灣會積極支持並參與國際社會各項維持區域穩定秩序的共同行動，不能把自己單純視為旁觀者或局外人，而是更應該利用這個情勢，檢視國安系統是否足以應對任何區域變化的同時，強化國家在各部門的應變能力。

民進黨發言人吳沛憶會後轉述，蔡英文在中常會表示，東亞區域情勢在這幾年來產生巨大變化，區域內所有國家確實面臨很大的挑戰，雖然台灣並不是直接參與的角色，但也會直接或間接受到一些影響。所以對於這種劇烈變化的區域形勢，不僅是國防外交，財經部會都要更審慎處理。

據轉述，蔡英文也指出，政府基本處理原則還是一樣，就是希望區域和平穩定能持續維持，政府會積極支持並參與國際社會各項維持區域穩定秩序的共同行動。另一方面，台灣跟美、日、韓、中，甚至於東南亞國家，都有緊密的經貿關係，情勢動盪也會讓國人有信心上的影響。

小英：台灣不能當自己是局外人

對此，蔡英文也請行政部門做各種情勢研判準備，包含國安部門，應立即向國人發佈正確的訊息，穩定國人的信心。

蔡英文也強調，整個過程中，也讓我們重新檢驗一次國家安全的系統及行政部門應對的能力。此外，台灣也不能把自己單純視為旁觀者或局外人，而是更應該利用這個情勢，檢視國安系統是否足以應對任何區域變化，同時，也強化國家在各部門的應變能力，養成國民在面對變局時採取自信、從容、又能快速反應的態度和能力。