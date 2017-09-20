打擊毒品進入校園 顏純左發驗毒試劑

2017-09-20 15:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部主委顏純左今日召開毒品政策記者會，邀請相關教育協會探討校園毒品氾濫的問題。顏強調，目前校園染毒的情況嚴重，數字更是驚人。

顏純左表示，根據國衛院2009年和2014年的調查，台灣12歲到17歲首次使用非法藥物的平均年齡為12.5歲及14.8歲，學校則佔了首次使用地點的23.1%和18.3%，入侵校園的比率之高，令人心驚。

顏純左指出，他在擔任台南縣副縣長就發現竊盜犯罪率、愛滋病及施毒者三方的關聯性，因此提出清潔針具交換和二級毒品美沙冬代替一級毒品海洛英等方法，進而降低上述問題，種種貢獻也讓他獲得今年厚生基金會「27屆醫療奉獻獎」，日前拜票時也遇到當年施毒者林先生，對方也感激他的救命之恩。

對於打擊毒品，顏純左表示，一改過去向學生宣導，目標應該是家長和社會，尤其家長們需注意孩子染毒的5大徵召，開支突然增加、生活作息不正常、功課一落千丈、房間禁止進入、身上有怪味，這些都是染毒的可能前兆之一。

顏進一步指出，防範毒品的第一步就是由市府提供驗毒試劑給家長，以免孩子隱瞞染毒，接著就是持續宣導校園內18歲以下的孩子，經家長同意可列為篩檢對象。顏也在競選辦公室免費發放試劑。

另外，針對教育政策，顏純左提出三個階段的方向，國小教育以發現性向為主，讓孩子多方面接觸，藉此了解專長，小五時讓老師與家長討論，孩子未來往技職方向還是考試升學，國中則是決定性向的階段，國二就以專長分班教學，到了高中職、大學就開始發展性向，與工廠合作實習考照，以雙軌教育直到育成，讓孩子完整健全的依照專長發展，也不會因過度教育而缺乏工作經驗，畢業即就業。

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