賴揆：用解決問題態度處理產業界「五缺」困境

行政院長賴清德（左起）、經濟部長沈榮津、經濟部次長龔明鑫。（記者黃佩君攝）

2017-09-19 14:38

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德展開部會巡視之旅，親自把行政院及各部會高層帶出「親征」，今赴經濟部聽取解決五缺問題簡報。包括副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、以及交通部長賀陳旦、國發會主委陳美伶等皆赴經部，宛如院會規格。賴清德重申，帶領的是一個做實事的內閣，希望「用解決問題的態度，而不是消極解釋問題的方法」，相信雖經濟發展面臨的困境很多，仍能好好解決每一個問題。

賴清德上週視察台電，今首次「親征」部會，第一站就到經濟部聽取產業五缺問題簡報，隨行的還有政院副院長、秘書長、發言人。政委包括張景森、吳政忠，以及交通部長賀陳旦、國發會主委陳美伶、農委會主委林聰賢、內政部次長花敬群均到齊。

「半個內閣」親自出動，與經濟部長沈榮津、次長龔明鑫、楊偉甫、王美花，能源局長林全能、工業局副局長游振偉、水利署長賴建信等共坐一大圓桌開會，官員表示類似情況前所未有，也顯示賴內閣到第一線的行動力。

賴清德致詞表示，經濟部所服務的範圍非常廣，不僅僅與經濟的推動相關，跟市民生活也結合在一起。他強調，接任行政院長後第一個視察的部會，就是來到經濟部，向部長沈榮津及各位同仁加油打氣，也希望一起合作共同努力，在經濟推廣上面有成效，回報國人期待。

賴清德說，今赴經部討論五缺的因應對策，展現了大家共同推動經濟發展的決心。他重申在接任行政院長致詞時有提到，「我們是一個做實事的內閣」，經濟發展面臨的困境很多，但誠實面對，務實解決問題，相信每一個問題都可以好好解決。他最後也強調，「希望用解決問題的態度，而不是消極解釋問題的方法」，我相信未來合作一定會更成功。

沈榮津則表示，經濟部依照總統院長指示，進行多項核心施政任務工作，包括五加二產業創新、推動能源轉型等，但「是改善投資環境是重中之重」，所以今天也特別盤點工商企業界遭遇困難，研擬短長長期突破性作法，希望藉由討論及賴揆指導，確實幫助產業界解決五缺問題，激勵投資，帶動台灣產業成長的新動能。