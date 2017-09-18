上億泳池只能用10年？ 桃市體育局長：可改籃球場

桃園市政府無償爭取到造價1億7800百萬元的「組裝式游泳池」，但市議員蔡永芳質疑不適用。（記者陳昀攝）

2017-09-18 15:52

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府無償爭取到世大運時使用、造價1億7800百萬元的「組裝式游泳池」，上週市長鄭文燦歡天喜地到大園、平鎮的預定地視察，市府也編列共1億1千萬元預算增設天幕等附屬設施。但市議員蔡永芳質疑天幕泳池不符民眾實際需求，且10年保固期過後要如何維護也是問題，體育局長夏金興回應說，10年期滿可以拆除改為籃球場，反引發議員譁然。

蔡永芳指出，天幕泳池的隱密性、保暖度恐怕不夠，且泳道數多也造成救生、教學的困難，再者，10年保固期一過，要如何維護也是問題，要求體育局評估效益後，再決定要不要接受這份「禮物」，否則直接打造RC（鋼筋混凝土結構）泳池，還比較便宜。

「總不能因為人家送你一張大餐桌，裝不下還為此打掉飯廳吧？」他認為，組裝式泳池不合用，而且10年內桃園市不太可能再辦國際賽事，如果為了把規格調整回民眾所需規格，反而要花更多錢，體育局應該評估效益，如果對市民無益，乾脆放棄這座泳池，自己打造泳池更適當，也可以少花點錢。

夏金興說，在設置附屬設施時會考量民眾需求更改設計，10年保固期一過，也可以拆除改做天幕籃球場，令市議員黃敬平跟著驚問，「泳池的保存期限只有十年？」他說，如果花這麼多錢只能用十年，最後又變成籃球場，應該審慎評估，夏金興隨即改口說，也不排除其他設施。