跟中央不同調 彰縣宣布違章工廠暫緩5年處理

縣府建設處長戴瑞文召開記者會，強調將執行「五不一絕對」政策。（記者林良哲攝）

2017-09-18 13:07

〔記者林良哲／彰化報導〕行政院將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，首波彰化縣有14家工廠可能被拆除，但縣府今天召開記者會強調，將朝「就地輔導」進行，並確定第一波不會拆除任何工廠，而且提供全縣6000多家違章工廠5年緩衝期，將不會進行任何裁罰。

前行政院長林全在今年7月間宣示，將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，並將首波對象鎖定在2016年5月20日新政府上台後新增的農地工廠，經衛星資料比對後，找到286處疑似新增建物的地點，經過現地再確認後，確定首波拆除件數有34件，依縣市來區分，以彰化縣14件最多。

在本月12日，多位民進黨籍彰化縣議員在議會聯合質詢，要求縣長魏明谷必須明確表達縣府是否配合中央政策。魏明谷強調不會在沒有無配套措施下，強制拆除違章工廠，並提出「五不一絕對」原則，所謂「五不」是指違章工廠只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安以及不逃漏稅，彰化縣政府朝就地輔導，而「一個絕對」就是從即日起（9月12日），絕對不能在農地上蓋工廠。

魏明谷說法引起輿論譁然，更讓內政部等單位相當緊張，彰化縣府今天召開記者會，針對如何處理農地上的違章工廠進行說明。縣府建設處長戴瑞文表示，彰化縣被列名的14家工廠中，發現有一些根本不是工廠，而是農業倉庫或資材室，如果將其拆除，將會引發民怨。

戴瑞文指出，目前彰化縣有6000多家未登記工廠，幾乎都在農地興建，目前縣府為輔導未登記工廠，只要符合「五不一絕對」原則，並從9月12日開始，絕對不能興建違規工廠，只要發現有新增情況，一定會即報即拆，縣府也會在明年編列1000萬元的拆除經費，希望能嚴格執行。

至於彰化縣的是否和中央政策不同調？戴瑞文強調，縣府不反對拆除違章工廠，但每家工廠都有8至10名的員工，拆除後員工可能會失業，將造成嚴重的社會問題，而且工廠拆除後會產生大量的廢棄物，必須有相關的配套措施才能執行，彰化縣府會向中央反應這些問題，希望來共同解決。

戴瑞文表示，彰化縣的未登記工廠將朝「就地輔導」進行，並確定第一波不會拆除任何工廠，而且提供全縣6000多家違章工廠5年的緩衝期，此期間內將不會進行任何裁罰，並輔導業者進入合法工業區或申請土地變更使用，但5年期限後，若是仍未取得合法身份，縣府絕對會加以處理。