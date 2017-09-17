反南鐵東移抗議 幫蔡英文、賴清德「超渡」

2017-09-17 15:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德上任後，馬上遭反南鐵東移自救會、大觀社區自救會等抗議團體於行政院外抗議。自救會成員今下午再赴民進黨中央外抗議，高喊「迫遷惡靈民進黨，搜刮民脂新潮流」，現場還架起祭祀桌，由自救會成員扮起法師，要為「鬼后」總統蔡英文、「鬼王」賴清德、高雄市長陳菊、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等人「超渡」。

反南鐵東移自救會會長陳致曉痛批，賴清德過去在南鐵東移案侵奪居民家園，如今上任閣揆，不但尚未解決爭議，還有桃園航空城、板橋大觀社區、台中黎明幼兒園等迫遷案。

政大地政系教授徐世榮則說，他過去擔任總統府人權兩公約審查小組成員，當時蔡總統接待聯合國兩公約委員時，宣示未來兩公約結論一定是台灣人權的地板，而非天花板，「希望蔡主席遵守承諾，盡快修正相關法令」。

抗議團體並向民進黨中央灑冥紙，並企圖衝進大樓，與警方發生零星推擠。抗議團體最後燃燒象徵人民住宅的紙紮屋，表達不滿。抗議團體呼籲政府落實南鐵土徵聽證、原地安置大觀居民，並停止全台迫遷悲劇，百姓才能安居樂業。

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