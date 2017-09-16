體育署護航協會舊勢力？ 黃國昌怒批林德福下台

2017-09-16 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕立法院於8月底通過國體法修正案，但「體育改格聯會」對此提出質疑，時代力量立委黃國昌也在臉書批評體育署胡搞，今他更在臉書直言，要教育部長潘文忠撤換體育署長林德福。

國體法修正通過後，各單項協會理事開放民眾加入、再與選手代表、團體會員組成35席理事，其中，個人會員和團體會員的比例皆不得過半，選手代表名額則不得低於20%。不過「體育改革聯會」質疑，體育署提出的「章程範本」將團體會員比例設定為法規天花板的50%，等同保送協會舊勢力近半席次，因而在氣憤下退出「特定團體輔導委員會」以示抗議，黃國昌也在臉書痛批體育署太離譜了，「讓人忍無可忍！」

黃國昌今日在臉書繼續砲轟體育署，他質疑體育署在章程範本中設定「35名理事，先幫團體會員鎖住17名」，還稱「本章程範本僅為行政指導」、「團體會員理事17人為其上限」，根本是把大家當笨蛋，因為範本中清楚的寫「17人為團體會員理事」，而非「團體會員理事以17人為上限」，質疑體育署到底是寫作能力有問題、還是閱讀能力有問題？

黃國昌表示，修正《國體法》應該是要明定「選手理事」的保障名額，同時確保其餘理事的公平選舉規則，但林德福顯然毫無反省改過之意，他呼籲潘文忠應立即撤換體育署長，找一位真正有心推動改革的人來取代，並嗆聲說「做不到這件事，那就請您自己知所進退。」

黃國昌PO出該文後，在PTT上也引起一片罵聲，網友紛紛高喊林德福應該被換掉，甚至還有人說「哪個委員也叫林德福下台，你貼上來，我奉上十推。」怒批「這什麼改革，真的是在騙人民」、「這些老屁股，就只想維持自己的利益」、「看樣子利益結構很複雜，所以很難拔」。

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