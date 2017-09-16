媒體吹捧「一帶一路」好棒棒 學者籲謹慎過濾資訊

2017-09-16 19:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣安保協會昨天舉辦「亞太區域新的不確定時代與台灣」國際研討會，邀請學者探討亞太區域國際局勢對台灣的影響。有學者提醒，不少媒體大談中國的「一帶一路」，認為蔡政府新南向政策無法抗衡，但大家應謹慎過濾這些資訊，並與東南亞各國建立更多價值連結。

政治大學東南亞研究中心執行長楊昊直指，媒體對於台灣在亞太地區不穩定造成莫大負面影響，例如先前媒體將越南與中國簽訂的聯合公報及聲明，解讀為越南堅決反對台獨，而且不少媒體大談一帶一路對台灣的影響，並主張台灣的新南向政策無法與之抗衡。

楊昊強調，若干台媒鼓吹一帶一路，直說若不跟上會被邊緣化，但他不置可否。面對不確定、不安全的未來，就必須謹慎過濾媒體的資訊，有些媒體的訊息不代表事實與真相，重點是要讓更貼近事實的資訊，能在更多場合有更多的討論。

楊昊呼籲，當中國撲天蓋地設計、遊說及宣傳一帶一路時，台灣要更有信心地與東南亞各國建立價值連結，東南亞各國與台灣既是經濟夥伴，也有血緣關係，可說是「family」。台灣並未要與中國在一帶一路上對抗，應該討論的，是如何更新與鄰國已經過時的諸多協定。

健行科技大學國際政治研究所教授顏建發則指出，近年兩岸地區格局鬆動，美國變得不可靠，日本因此尋求國防自主，印度也將對外關係重心東移，而英國脫歐後，重新關注亞太。在新的亞太勢力角逐中，中國形同孤鳥，若中日開戰，絕對是中國對上多國，台灣角色形而重要。

顏建發強調，中國在十九大前夕，對台灣的態度始終未變，放話說要與台灣發展關係是假的。中國對台工作有軟硬兩手策略，台灣一旦對中態度放軟，就是災難的開始，目前蔡英文政府對中國「冷防」，而非「冷鬥」或「冷和」，變與不變存乎一己，台灣應抓好很多機會。