自由之家：台灣民主面臨親中媒體的威脅

台灣入聯宣達團拜會華府自由之家，與自由之家紐辦處主任阿爾奇·普丁頓（中），雙方談及中國如何威脅台灣民主自由的議題。（台灣入聯宣達團提供）

2017-09-16 09:23

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕台灣加入聯合國宣達團今日拜會美國的非政府組織自由之家（Freedom House）紐約辦事處，與自由之家紐辦事處主任阿爾奇·普丁頓（Arch Puddington）舉行閉門會議。據轉述，普丁頓向宣達團提及，台灣雖是自由民主國家，但民主面臨來自親中媒體的威脅。

據了解，面對中國企圖併吞自由民主的台灣，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲在會面時向阿爾奇·普丁頓問及，關於中國的威脅及打壓，自由之家對台灣有何建議？

阿爾奇·普丁頓認為，台灣雖然已經是自由國家，但面對中國的威脅，台灣的媒體部分已經被中國或親中國的人士持有，這是台灣要面對的威脅民主之新型態。

台灣入聯宣達團發言人曾琮愷轉述，阿爾奇·普丁頓向宣達團成員提到，現在全球最強大的獨裁國家俄羅斯和中國，不斷透過網路管制、媒體宣傳進一步掌控言論，甚至在全世界進行言論審查。

阿爾奇·普丁頓指出，中國正透過全球孔子學院、一帶一路進一步擴展影響力，從中亞到中東、東南亞，藉由國家戰略資本主義進行擴張，但世界上多數民主國家並未準備好如何面對這樣的威脅。

普丁頓提醒，台灣面對來自中國的威脅，要避免媒體經營權落入中資或親中人士，更必須強化媒體自由及司法獨立，才能讓台灣的民主自由獲得保障。