李凈瑜聲明遭惡意改圖 網友痛批太惡劣

2017-09-14 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國政府以「顛覆國家政權罪」起訴，他的妻子李凈瑜為此前往中國聆聽判決，卻在準備返台時一度受阻，但有臉書專頁「靠北民進黨」竟PO出一張李凈瑜遭惡搞的圖片，上面還寫下「李明哲非死不可」的字眼，引發以惡搞、嘲諷聞名的「眼球中央電視台」新聞主播「視網膜」不滿，在臉書批評「這樣改圖說別人想當寡婦，請問很好笑嗎？」

NGO人權工作者李明哲自今年3月無預警遭中國逮捕「失聯」，本月6日李凈瑜又突然接到中國單方面通知要公開審判李明哲，李凈瑜與李母於10日在律師、海基會人員、民間團體人員陪同下，搭機前往中國湖南長沙聆聽判決，卻在要搭機返台時被要求繳回落地簽證，李不願意竟因此登機受阻，導致班機延誤，到晚間8點多才返台，李凈瑜下機後拿出預先在飛機上撰寫的文稿發表聲明，強調沉默面對暴行，是人民的罪惡。

但當天李凈瑜拿出聲明的畫面卻遭人惡意改圖，《靠北民進黨》臉書專頁於13日PO出一張聲稱是網友改圖的照片，只見聲明內容竟被替換成「鄭南榕死了，葉菊蘭當了交通部長，洪仲丘死了，洪慈庸選上了立委。所以李明哲非死不可」。

該則貼文引發網友不滿，痛批「到底多反智多低劣才會搞出這種圖？」向來以惡搞聞名的「眼球中央電視台」新聞主播「視網膜」也在臉書發文痛批「要不要靠北民進黨是你的自由，但這樣改圖說別人想當寡婦，請問很好笑嗎？很好笑嗎？好笑嗎？」

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