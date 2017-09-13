民進黨通過「柯文哲條款」預留2018合作空間

2017-09-13 17:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會今天通過「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」，其中明訂若有「特殊選情」的區域，可以經過中執會決議，另訂方案執行。黨內人士認為，這條規定主要是針對民進黨與無黨籍的台北市長柯文哲之間的合作，開出更大的空間。草案將在9月24日民進黨全代會通過。

根據今天在中執會通過的草案，將直轄市、各縣市分為三種，一種是民進黨目前執政，要爭取連任的縣市如桃園市、台中市、彰化縣等，由黨主席提名，送中執會通過。

由於嘉義市等縣市傳出執政不穩，因此，外界也關注是否有「現任者優先」？不過最後草案並沒有類似字眼。

另一種則是民進黨執政已2屆的縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣等，則會辦理提名初選，採民意調查方式產生，提名初選時程由選舉對策委員會統籌規劃。

還有一種則是為非民進黨執政的直轄市和縣市，如台北市、新北市，將由選對會評估整體條件後，提出單一適當人選；如果選對會徵詢後有2名以上適當人選，協調產生單一適當人選。若無共識，則由選對會綜合評估後向黨主席提出單一人選的建議，再由黨主席提名經中執會通過。

不過，受到關注的還有另一個條文，即非民進黨執政的直轄市、縣市長提名如果有特殊選情考量，得經中執會決議後，另訂方案執行。

由於草案內容並未強調必須入黨，被黨內人士認為是保留與台北市長柯文哲合作空間的「柯文哲條款」。

媒體質疑，上次地方選舉中，民進黨禮讓柯文哲參選台北市長、鄭永金參選新竹縣長時，都沒有明訂第6條的規定，選對會一樣能處理，為什麼這次要特別增訂第6條？民進黨發言人楊家俍說，這次的條例希望寫清楚，但也要保留處理彈性；過程討論中，沒有針對個別縣市、個別對象及人選。