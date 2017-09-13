國營事業跟進軍公教加薪 台電、中油：希望不低於3％

2017-09-13 15:09

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院發言人徐國勇今透露國營事業包括台電、中油、中鋼等，即日起也將陸續宣布加薪，並由個別單位對外說明加薪方式，調薪幅度由董事會自行決定。

台電發言人林德福表示，會由人資處再提供方案給董事會，考量對員工鼓勵及支出兩者平衡，目前仍保留彈性，但也希望不低於軍公教的3%；中油則表示，6年前是按軍公教調薪的幅度調整，這次也會以董事會決議為準。

行政院發言人徐國勇今中午表示，繼公教人員加薪3%以後，包括公股行庫台銀、土銀，國營事業台電、中油、中鋼等，也將跟進加薪，且調薪幅度將由其自行決定幅度，由各公司董事會宣佈。

林德福表示，目前對加薪幅度還保持彈性觀點，保留空間由董事會確定，至於程序上要等正式文件送到才會啟動。林德福說，程序應是行政院發文給經濟部各個單位通知可調薪，並交代所有國營事業跟進，台電才根據公文辦理辦理，由人資處負責薪資提案，考慮對員工鼓勵及公司支出兩者平衡。

林德福也說，公務員加薪幅度3%會拿來當重要的參考點，但保留空間由董事會來確定。

台電工會理事長丁作一則表示，從2011年後已經6年沒有調薪，「快破歷史紀錄」，強調物價上漲很多，希望至少能夠比照公教人員調整3%。丁作一也說，就往年經驗，一般是跟進公教人員調整，但有時會較少，但這次是睽違6年，希望至少能比照公教人員。

中油則表示，過去多為按照公教人員幅度調整，包括6年前也是調3%，具體仍要經董事會決定幅度，但也希望照往例處理。