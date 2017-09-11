失蹤後讚中共文明辦案 李明哲消失177天過程看這！

李明哲在庭訊過程中，數度坦承自己「惡意攻擊中國共產黨」、「顛覆國家政權」，並「表示認罪和悔罪」。（圖擷取自岳陽市中級人民法院官方微博）

2017-09-11 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕NGO人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，在消失177天後，今天出席湖南岳陽中級人民法院、當庭認罪，感謝文明辦案。回溯這177天，李被捕「失聯」至今天開庭，經過許多波折。

42歲的李明哲在今年3月19日，自澳門入境中國廣東省珠海市拱北口岸隨後失聯，3月29日中國國務院台灣事務辦公室在記者會中證實，李因「涉嫌從事危害國家安全活動」被相關部門調查。

5月26日國務院台灣事務辦公室證實，李明哲因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，經中國檢查機關批准後，由湖南省安全機關所逮捕。

在「被失蹤」過程中，李明哲妻子李凈瑜與非政府組織（NGO）多次召開記者會，盼能前往中國尋夫，台胞證卻被註銷，無法成行，李甚至在NGO陪同下，前往美國求助。

李凈瑜與李明哲母親郭秀秦9月6日接獲中國律師電話，告知李明哲開庭一事，李妻與李母9月10日在律師、海基會人員、民間團體人員陪同下，搭機前往中國湖南長沙。

李明哲案於11日9時30分在中國湖南岳陽市中級人民法院開庭，李妻與李母獲准旁聽，李明哲當庭認罪，庭訊在下午1時40分結束，法官當庭宣布擇期宣判，李明哲當場還押。