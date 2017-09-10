課審大會文白決戰 教長：相信課審委員了解外界的建議

高中國文的文白比例今天決戰課審大會，教育部長潘文忠表示，他相信課審委員已了解外界的建議。（圖由教育部提供）

2017-09-10 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕後年上路的12年國教普通高中國語文的文言文和白話文大戰，今天決戰教育部課審大會，教育部長潘文忠致詞時表示，相信課審大會委員在這段時間已了解到外界對這些議題的建議，相信討論過程會回到語文專業領域來審慎思考，集大家的共識作成決議。

潘文忠一開始先感謝課審大會委員利用假期來審議課綱，說明把開會場地移到國教院台北院區，主要是因為開會一整天，辛苦課審大會委員，但教育部開會空間有限，位置擁擠，空氣不好，而國教院台北院區空間較大，可讓課審大會委員作充分討論。

潘文忠表示，過去課審大會已進行過6次會議討論，對於討論進行的方式，大家已有充分共識，以研修單位研擬草案為討論基礎，分組前置的審議意見則作為課審大會委員聚焦討論的內容，課審委員提出意見及發問，再由研修單位回答。

潘文忠說明，今天會議也延續前次會議的進行方式，來審議國語文領域課綱，審議重點依序會進入到各界關注文言文比例或選文的議題，相信委員在這段時間了解到外界對這些議題的建議，相信討論過程回到語文專業領域來審慎思考，集大家的共識作成決議。

潘文忠也表示，會議的審議過程，委員提出相關意見、充份討論，大部分委員都有出席，顯示大家對此審議工作盡了最大力量。據教育部統計，今天課審大會應出席48人，會前請假1人，為使委員充分發言，今天採閉門會議，但開會發言內容及會議紀錄之後會公開。