網傳李凈瑜批政府兩面手法 民進黨：共同全力營救李明哲

2017-09-08 19:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕我國人權工作者李明哲11日將在中國湖南省接受公開審判，不過網路上傳出一份署名李明哲妻子李凈瑜的聲明，內容為不滿陸委會協助李明哲母親赴中國大陸是兩面手法。對此，民進黨發言人阮昭雄8日表示，這樣的說法實屬誤解，民進黨的態度，始終是秉持在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的安全。

今天網路上傳出一份署名李凈瑜的聲明，聲明指出，李明哲的媽媽從李明哲被失蹤開始，就對她咆哮「你們應該跟祖國道歉，道歉完才能回來。」如今李明哲要開庭，蔡政府竟玩兩面手法，配合中國政府要讓婆婆到法庭上去跟「祖國道歉」。

阮昭雄表示，此時此刻，救人第一，民進黨全力救援李明哲的決心是堅定的。相信對任何有需要的國人，政府必定盡力協助，不會差別對待，也會和家屬站在一起，共同營救。

阮昭雄表示，可以體會李凈瑜女士希望在維持尊嚴的前提下，救出李明哲的迫切心情。但她所稱政府協助李明哲母親赴中國大陸探視是「兩面手法」及「配合中國政府」的作法，實屬誤解。

阮昭雄強調，民進黨的態度，始終是秉持在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的安全，窮盡一切辦法，讓他平安返國；也對其家屬提出的需求，安排法律專業人員，陪同家屬前往中國大陸探視李明哲。並期盼李明哲家屬和政府能同舟共濟，讓李明哲早日平安返台。