志願役憲兵不再受陸軍訓 11月試辦

2017-09-05 17:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國憲兵指揮部義務役、志願役士兵，入伍後先接受陸軍8週新訓後，再到憲兵訓練中心進行二階段專長訓。不過，官員透露，憲兵指揮部已規劃，今年11月起將試行「自選、自訓、自用」的招募模式，憲兵志願役士兵一入伍，直接到五股憲兵訓練中心受訓，不必受陸軍訓，如日後訓練單位能量充裕，軍事訓練役士兵亦可能採取此模式受訓。

據了解，憲兵士兵「一條鞭」受訓模式，原訂今年9月上路，且包含社青招募、在營轉服的志願役士兵，以及軍事訓練役士兵，不過，陸軍與憲兵考量兩單位的訓量，因此先暫緩軍事訓練役相關規劃，今年11月起，先推動志願役士兵由憲兵訓練的政策。

官員表示，過去選擇加入憲兵的士兵，入伍前8週仍要到陸軍受訓單位訓練，隨後撥給憲兵進行第二階段專長訓，取得調查、警務等相關認證後才可以服勤，但為使憲兵訓練更加專業，今年11月起，選服憲兵的志願役士兵不必赴陸軍新訓單位報到，而是到位於五股的憲兵訓練中心受訓。

官員表示，憲兵勤務特殊，執行衛哨勤務等同於「上戰場」，新制推動後，除可充實訓期內容，未來「自選、自訓、自用」模式，可望讓憲兵戰力越來越「精實」。

另外，雖憲兵二一一營上月底發生執勤衛兵遭外人砍傷事件，但憲兵訓練新制討論已久，和此突發事件無關。