總統府明11：30宣布閣揆 傳賴清德將與小英同台

2017-09-04 22:11
總統府將在明天（5日）上午召開記者會，說明行政院長人選，據傳賴清德將與蔡英文一起出席。（資料照，記者楊金城攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今天（4日）召開記者會，宣布辭職。總統府表示將在明天（5日）上午11點半召開記者會說明接任事宜。有媒體報導指出，賴清德將與總統蔡英文一起出席，宣布接任閣揆。
綜合媒體報導，傳出接任行政院長消息後，賴清德尚未公開說明。據了解，明天上午總統府召開記者會公布行政院長人選，賴清德將和總統蔡英文一起出席。
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總統府將在明天（5日）上午召開記者會，說明行政院長人選，據傳賴清德將與蔡英文一起出席。（資料照，記者楊金城攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今天（4日）召開記者會，宣布辭職。總統府表示將在明天（5日）上午11點半召開記者會說明接任事宜。有媒體報導指出，賴清德將與總統蔡英文一起出席，宣布接任閣揆。
綜合媒體報導，傳出接任行政院長消息後，賴清德尚未公開說明。據了解，明天上午總統府召開記者會公布行政院長人選，賴清德將和總統蔡英文一起出席。
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