馬英九：台灣本來就是「我們」的

前總統馬英九出席台灣抗日遺址遺跡攝影展並進行專題演講。（記者林良昇攝）

2017-09-03 13:59

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今在演講時說，開羅宣言當然是條約，台灣本來就是「我們」的，馬英九也在受訪時表示，任何一個國家、民族都應了解自己的歷史，年輕人可能因為大人沒有提供足夠資訊而不了解抗戰史，大人應該要把事情講出來讓大家看。

馬英九上午出席「台灣抗日遺址遺跡攝影展」活動，對有關「開羅宣言」的爭議進行專題演講，馬英九說，開羅宣言與波茨坦公告、日本降書是三位一體，而且開羅宣言在日本外務省出版的條約集、美國條約集都有收錄，「開羅宣言當然是條約」。

馬英九認為，條約的名稱不一定是「條約」，有無簽字也不重要，重點是講話的人是三個同盟國的領導人，他們對外講的話 對外是有拘束力，前教育部長杜正勝說開羅宣言是新聞公報不是條約，「這是外行」。

馬英九說，中華民國政府接收台灣後，當天就宣布台灣為中華民國的一省，隔年讓台灣和澎湖居民的國籍回歸中華民國，這都是主權行為，代表當時的政府並沒把統治台灣算成是暫時佔領，「 因為台灣本來就是我們（中華民國）的！」

馬英九在演講後觀看攝影展，結束後接受媒體對於抗戰史的訪問，馬英九說，任何一個國家、任何一個民族都應該了解自己的歷史，民間有許多這方面的學者，在重要的歷史紀念日，能舉辦活動讓國人了解，「我們祖先是如何走過來的」。

對於媒體詢問台灣年輕人不了解這段歷史，馬英九表示，年輕人可能因為學校、其他大人沒有提供足夠的資訊，大人要把事實講出來讓大家看。