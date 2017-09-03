王定宇選市長遭質疑立委任期 陳唐山這麼回應…

老縣長陳唐山（左）極力推薦王定宇。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-03 13:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕首屆當選立委的王定宇，投入2018台南市長初選，遭質疑太躁進，今天他舉辦參政說明會，老縣長陳唐山站台相挺，指稱自己當時也是擔任6個月的立委後，就返鄉參選台南縣長，承蒙鄉親厚愛，施政滿意度民調屢獲第1，沒讓地方父老失望，強調「年齡與任期不是問題」，有魄力、能力、行動力等才最重要。

王定宇今天在歸仁區仁壽宮前舉辦說明會，里長、企業家與資深黨員等各界人士出席，王藝明布袋戲團也應邀到場，以「孔明煮酒論初選」為題，精彩演出，帶動氣氛。

曾任台南縣長、外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長、立委委員等的陳唐山也到場，他指出，王定宇上任以來，爭取的建設經費陸續到位，開發在即，逐漸兌現競選時的承諾，禁得起檢驗，沒有令人失望。

陳唐山說，第3屆台南市長將面臨許多重要挑戰，其中之一就是避免城鄉差距，需要夠膽識，以及有強大行動力的人，才能肩負起重任，他認為王定宇具備這樣的條件與特質，值得推薦。

王定宇則表示，新豐區的重要建設已陸續啟動，宏碁集團創辦人施振榮也決定南下歸仁投資智慧綠能科技，地方繁榮指日可待；而他也將以「大公所、小市府」的概念，平衡城鄉發展，解決邊緣化的問題。