向軍人致敬！退伍軍人高雄呼口號 、唱軍歌

響應「八百壯士九三向軍人致敬/遍地開花」行動，旗海飄揚，場面熱烈。（記者張忠義攝）

2017-09-03 13:24

〔記者張忠義／高雄報導〕一群來自南部各地退伍軍人響應「八百壯士九三向軍人致敬/遍地開花」行動，今天上午冒雨齊聚高雄市四海一家餐廳前廣場，高唱軍歌、呼口號向軍人致敬，現場旗海飄揚，場面熱烈。

上午雖不時飄雨，但活動現場民眾仍熱情不減，高雄市教育產業工會等團體會員也前來聲援，現場人手一支國旗，旗海飄揚。活動現場人員輪番高唱三軍軍校等軍歌並高呼「三民主義萬歲、中華民國萬歲」等口號，場面熱烈，過程平和。

現場活動副指揮官張紀祖受訪說，活動現場來了很多人，場面也很熱烈，超乎他的預期；現場大家一起站出來以行動挺中華民國、挺國軍，希望大家不要污衊退伍軍人。

數百名來自南部各地退伍軍人，今天上午冒雨齊聚高雄市四海一家餐廳前廣場，高唱軍歌、呼口號向軍人致敬，現場旗海飄揚，場面熱烈。（記者張忠義攝）

國旗女孩楊玉梅以標準敬禮姿勢，向軍人致上最高敬意。（記者張忠義攝）

現場高唱軍歌、呼口號向軍人致敬，現場旗海飄揚，場面熱烈。（記者張忠義攝）

現場人員輪番高唱三軍軍校等軍歌並高呼「三民主義萬歲、中華民國萬歲」等口號，場面熱烈，過程平和。（記者張忠義攝）

慶祝９３軍人節像軍人致敬。（記者張忠義攝）