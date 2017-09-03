許歷農宣布「不再反共」 網友笑了：你有反過？

許歷農（圖）過去被稱為反共大將，昨天卻宣布不再反共，隨即就被網友罵翻。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-03 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕前「反共大將」、軍中尊稱「許老爹」的前國防部總政治作戰部主任許歷農，昨天宣布不再反共，引發各界譁然，大批網友痛批他「欠罵」，有網友怒酸許歷農，「你有反（共）過嗎？」

許歷農昨天表示，中國已不再是貧窮、落後的共產國家，已成為世界經濟大國之一，中國的思想和作為，也符合正常國家發展的原則，當年反共的理由已經不存在，之前反共是反對當時中國實施的共產主義，以及在共產制度下的一些不當的作為和措施，但如今中國已有所改變，也放棄共產主義，各方面都明顯變得更好了。

針對許歷農說中國已放棄共產主義，建立有中國特色的社會主義，網友直接打臉，「中國放棄共產主義？他是不是老到有點分不清楚了，中國從沒放棄共產主義！」也有網友解釋「中國特色的社會主義」，其實就是國家社會主義，也就是納粹主義，「新黨這些人的角色，就像在當時奧地利和部份波蘭德語區種族份子，與德國納粹份子隔空叫囂一樣，台灣人已經知道這些人未來的下場，還要和他們攪和下去嗎？」

不少網友對許歷農說法也不苟同，不少人稱他「欠罵」，紛紛留言嗆許歷農「有夠無恥」、「退休國軍真的hen棒」、「（許）只不過創造可以合理舔共的理由而已」、「不反共請退回18%」、「這應該用叛國罪抓起來關，並停退休俸吧？」另有人建議把許歷農從陸軍官校歷任校長中除名。

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