賴清德開總預算「便當會」 破除「畢業」組閣謠言

2017-09-01 21:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市107年度預算案出爐，歲入歲出平衡不必舉債，在9月下旬市議會定期會審議之前，市府今晚例行開會「沙盤推演」，各局處說明議員可能提出的問題逐一分析，由市長賴清德主持，為明年最後1年執政「零舉債」考驗做充份準備。

明年總預算案 沙盤推演

賴清德市長任期明年屆滿，他的政治下一步引發各界臆測，原定今晚討論餐會在大億麗緻酒店大圓桌舉行，同時慰勉市府團隊辛勞，卻被謠傳是他即將北上組閣的「畢業餐會」，為了避免造成飯店無謂困擾，只好改在市府內「呷便當」，破除外界揣測他要離開台南的謠言。

有市府幕僚不禁私下感歎，有心人「歹毒放話」，企圖消耗掉這些正在努力的人的政治資產，並打趣說，「我們五星級的聚餐，就因為這種新聞瞬間降為便當級了！」

歲入歲出平衡 不必舉債

會中，財主單位報告明年度不必靠舉債平衡主要財源，包括地方稅收增加14億元，經濟發展局的產業發展基金盈餘繳庫40億元、地政局的平均地權基金11億元、殯葬基金五億元等；此外營業稅增加，中央統籌分配稅也相對增加。

市府說，明年度總預算，以教育科學文化支出編列最多，經濟發展支出次之，兩者都較106年度成長，顯示對於教育、文化以及工務、水利、交通等面向的重視，陸續也進行包含平實營區市地重劃區開發案、九份子重劃區開發案、永康砲校遷移及關廟校區興建案等重大開發案，可大幅挹注市庫財源，帶來城市發展。