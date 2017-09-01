「修法只是開始！」 黃國書：台灣須有完整體育政策

世大運男單金牌莊吉生說，台灣網球青少年選手雖然在國際排名很好，但到職業階段就沒了，原因是選手在比賽後無處可繼續訓練，希望台灣能有場所及機會，在賽後能繼續培訓選手。（記者黃耀徵攝）

2017-09-01 11:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「國民體育法部分條文修正案」昨經三讀通過，被視為是體育改革的契機。主推修法的民進黨立委黃國書指出，修法只是開始，後續有許多子法、細則仍待建構，台灣也必須有更完整的體育發展政策，政府應開始有運動產業的思維。

「國民體育法部分條文修正案」三讀通過後，將對各單項體育協會進行改革，並加強對體育選手的保障。黃國書今邀請世大運男網金牌得主莊吉生、教練江勁彥（彰化師範大學運動學系教授），以及台灣運動產業協會發起人徐正賢召開記者會，探討修法後的體育發展。

黃國書表示，「國體法｣三讀跨出體改重要一步，但體育發展不會在這就到位，仍有許多相關子法、細則待處理，希望國人繼續關注體育外，台灣也必須有更完整的體育發展政策，為了更好的運動產業發展，立法院教育文化委員會也在審查「運動產業發展條例」。

黃國書指出，我國的體育項目長期處於只有奪牌計畫、沒有體育政策的狀態，更別說是運動產業，政府應開始有運動產業的思維，除了體育署以外，經濟部也要有此思維，希望接下來行政院能召開體育國是會議，進行跨部會的討論與參與，給運動員支持的力量。

莊吉生說，近6年他都在美國打職業賽，近兩年開始有機會為台灣出賽，但發現台灣的網球青少年選手，雖然在國際排名很好，但到職業階段就沒了，後來才發現是選手在比賽後無處可繼續訓練，希望台灣能有場所及機會，在賽後能繼續培訓選手。

江勁彥說，台灣的人才教育及長期培育值得加強，台灣有優秀的青少年選手，卻缺乏職業選手，青少年在國際網壇排名能到前10名，而選手、教練的教育及素質提升，需要不分藍綠的長期計畫，也應思考運動員退休後能有職涯的銜接。

徐正賢直言，台灣過去把體育當成教育的一部分，但在美國是視為運動產業，美國傑出的運動員能就讀許多名校，畢業後也能選擇朝職業選手或本科職業發展，台灣欠缺運動產業的基礎，且法令老舊、無完整政策，不將之視為產業，就難以產生經濟規模。

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