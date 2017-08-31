台灣英雄大遊行 柯文哲：台灣光榮驕傲的一天

柯文哲致詞時表示，今天是台灣光榮驕傲的一天。（記者簡榮豐攝）

2017-08-31 18:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世大運英雄遊行從總統府前出發，終點站在主辦世大運的台北市政府，台灣隊選手在今天傍晚6點左右，全數進場，市長柯文哲也到場迎接選手。柯文哲致詞時表示，今天是台灣光榮驕傲的一天，台灣選手在世大運取得優異成績大家都看到了，也備感光榮，「但我要說：沒有奪牌的選手們，在場上奮戰為台灣爭光選手精神一樣令人敬佩，一樣是台灣人的驕傲。」

柯文哲說，這次世大運在一開始不看好狀況下，盡全力還是取得今天成績，2017年夏天台灣成績，將成為台灣人光榮歷史。

柯文哲話鋒一轉表示，世大運結束了，但檢討改進才要開始，不論在人員場館管理，還是會誠實檢討，把失敗經驗化為未來進步方向，將美好經驗傳給下一代。

柯文哲致詞時也表達感謝，他說這段時間感謝警消、環保局同仁，你們辛苦了。這段期間，來自四面八方志工謝謝你們，為世大運留下美麗身影。

最後，柯文哲表示，「我要很驕傲說，榮耀屬於大家，不僅讓世界看見台灣，更重要讓世界看見最好的台灣」，大家加油、台灣加油、台灣英雄謝謝你們。

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