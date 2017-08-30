吳敦義率團慰問禁食藍委「曾泰葆」 秒變選舉場

國民黨籍立委曾銘宗（左）、費鴻泰（左四）、賴士葆（右）禁食抗議前瞻預算案，國民黨主席吳敦義（右三）30日傍晚到探視，並為3人加油打氣。（記者朱沛雄攝）

2017-08-30 18:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席吳敦義偕同副主席曾永權、郝龍斌及多名中常委，到立法院二度探望3名禁食的國民黨立委，並痛批民進黨獨裁霸道。現場有不少有意參選黨中央委員的黨代表們，眾人高呼加油口號，讓原本探視3名禁食立委的活動，頓時就像選舉場合。

繼昨晚探視曾銘宗、費鴻泰及賴士葆後，吳敦義下午率曾永權、郝龍斌及黨內中常委、黨代表，再度到立法院探望。由於現場有不少有意競逐黨中央委員的黨代表，加上有主持人以麥克風不斷高呼「國民黨加油」等口號，讓嚴肅的禁食場子瞬間變成選舉場合。

而在吳敦義、曾永權陸續掌握麥克風發言的同時，同為國民黨副主席的郝龍斌始終默默站在吳敦義身後，全場未有任何發言，在活動結束後，也默默地從人群中穿過，隨後搭車離開。

吳敦義表示，希望3名為中華民國民主政治禁食的立委們，千萬要保重身體，要發揮綿長的戰力，讓民進黨能知恥，並終止獨裁專制的趨勢。國民黨用生命及人格支撐中華民國的民主政治，過去他們有8成以上的國會席次，也未曾進行霸道專制，也未以此清算民進黨。

吳敦義接著說，過去國民黨掌握多數席次，除了會接納民進黨有益民生且有道理的意見外，更不會藉此去清算民進黨的黨產，所謂的黨產，更嚴重的應該是不當家產，立法院是重要的民主殿堂，希望國會不會因為專制獨裁而頻臨死亡。

相關影音