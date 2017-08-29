防空部成軍遭爆用日本軍歌 空軍：已要求檢討

空軍防空砲兵指揮部與防空飛彈指揮部整併，今年9月1日起合併為「空軍防空暨飛彈指揮部」。（擷取自軍聞社）

2017-08-29 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕空軍司令部將在9月1日舉行「空軍防空暨飛彈指揮部」編成典禮，不過有網友日前在臉書披露，空軍選用日本陸軍軍歌，當作編成典禮的進場音樂，消息傳出後，空軍司令部今（29）日表示，所屬防空部隊26日閱兵儀式自主訓練時，誤用他國軍樂進行曲，在官兵反映後，已立即更換為我國軍樂，並已要求單位檢討。

空軍防空砲兵指揮部與空軍防空飛彈指揮部，將在9月1日合併為「空軍防空暨飛彈指揮部」，編成典禮將由空軍司令沈一鳴上將主持，愛國者三型、天弓三型等各式防空飛彈都將接受校閱，許多官兵正緊鑼密鼓的進行準備。

根據《聯合報》報導，有網友27日在臉書專頁「靠北長官2.0」爆料，稱「身為中華民國空軍，在空軍某指揮部編成典禮閱兵當中，竟然用日本陸軍的軍歌來當我們的進場音樂」，該名網友質疑，身在中華民國，卻在重要典禮上用日本軍歌，酸說：「難道我們要編成防空自衛隊了嗎？真的很悲哀啊」。

空軍司令部今日對此事發出新聞稿回應，表示所屬防空部隊於8月26日在屏東加祿堂營區實施閱兵儀式自主訓練時，誤用他國軍樂進行曲，經官兵反映後，立即更換為我國軍樂，並非預校時誤用。

空軍司令部指出，對於單位自主訓練時誤用他國軍樂，該部已要求單位檢討，並加強教育官兵，以避免類案再生。

實際觀察「靠北長官2.0」原始爆料貼文，不少參加操演的網友對該名爆料網友感到相當不滿，紛紛怒罵「豬隊友」、「都練多久了要重練你知道有多累嗎？」、「該慶幸這是匿名，最好別被抓到」，更有網友直接點名：「笑死，儀隊不能用擲彈兵行進曲表演，因為是英國的所以我們會變成皇家儀隊，黃埔什麼的歌也不能唱，因為旋律是德國的裝甲兵進行曲，所以我們就是德意志帝國陸軍？」