毒雞蛋釀國安危機？林全：第一時間未耽擱

2017-08-26 11:37

〔記者張安蕎／新北報導〕毒雞蛋事件延燒，國民黨批評毒雞蛋是重大國安危機，行政院長林全今天到烏來出席「烏來Lokah台車再現」試營運活動，被媒體詢問「明明蔡政府很重視食安，現在好像破功了？」林全回應，「雞蛋含農藥的問題，主要原因是我們有看到歐洲的案例，隨後我們也馬上啟動國內的檢視，所以在第一時間我們並沒有耽擱。」

林全說，「食安五環啟動之後，我們確實有檢視到目前台灣還有很多食安問題，這次雞蛋含農藥的問題，主要原因是我們有看到歐洲的案例，隨後我們也馬上啟動國內的檢視，所以在第一時間並沒有去耽擱。當然檢視結果很不幸台灣也確實有部分雞農在使用相關殺蟲劑時，有出現這個問題。」

林全指出，在食安五環加強人力稽核上來看，政府其實做得蠻迅速的，這次是由農委會跟衛福部在處理，尊重他們的做法和對外的說明；行政院關心的是制度在運作過程中間，發生危機時，對外有關的陳述以及處理的速度。

他稱，這次事件跟上次戴奧辛事件來比，「我看他們（農委會跟衛福部）的速度和說明各方面都比以前有進步，所以我們還是對同仁的努力要給予肯定。」

林全說，「對於食安所曝露過去長期以來的問題，我們還需要在制度上做更深入的檢視，相信經過這些教訓之後，台灣的食安問題會愈做愈好。」