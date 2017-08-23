世大運鬧場嚇傻癱軟？柯P：人家在思考你說我六神無主

柯文哲表示閉幕式不排除出動拒馬來阻擋。（資料圖 記者王藝菘攝）

2017-08-23 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式遭到反年改團體鬧場，目前檢討聲浪不斷。而有週刊報導指出，當時台北市長柯文哲一度嚇傻癱坐在貴賓席，總統蔡英文啟動國安機制才化解危機。而對於此傳言，柯文哲再度大笑表示：「臉色鐵青而已沒慘白。」

據《三立新聞》報導，台北市長柯文哲今（23）日到世大運場館慰勞運動員，接受媒體採訪時被問到了開幕式時遇到突發團體時的狀況，柯文哲表示沒有人告訴他場外情況，但運動員沒進場時大概就猜到了，自己等了幾分鐘覺得不耐，就自己跑上去（樓上）看，看到外面就知道情況了。

而被問到是否六神無主，癱軟在椅子上不知道如何是好，對此，柯文哲苦笑回應指出，面色鐵青是真的，但是「人家在思考你就說我六神無主，坐在那裡說我癱坐在那裡」、「我們台灣的媒體就是一定要寫得非常的聳動，啊算了啦」。而至於是否是蔡英文啟動國安機制化解了這場危機？柯文哲只淡然表示：「總統在跟國安局長講話，我們也不好意思湊上去問說你在講什麼啊」，「後來就用國安局長的電話打給警察局，直接開始抓人了」。

而外界也相當擔心反年改團體是否會在閉幕式再度鬧場，柯文哲也表示，不排除使用拒馬來阻擋抗議民眾。