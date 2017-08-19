反年改鬧翻世大運 朝野立委轟「為了錢什麼都可以賣」

反年改團體聚集在小巨蛋與開幕體育場間廣場，擋住選手進場動線。（記者羅沛德攝）

2017-08-19 21:56

〔記者鄭鴻達／台北報導〕反年金改革團體今晚大鬧世界大學運動會開幕式，一度導致各國選手無法進場。民進黨立委段宜康痛斥「這些人為了要錢，什麼都可以賣」；民進黨立委林俊憲感嘆「丟臉丟到國外」；時代力量立委徐永明則怒斥「台灣之恥」並要求檢警嚴辦。

為了反對年金改革政策及宣洩年改法案通過後的不滿，反年改團體不惜以阻撓世大運開幕式入場的方式表達訴求，並與場外的獨派團體發生衝突，數千名維安警力也疲於奔命，為此，各國代表隊選手一度無法進入賽場，所幸在警方逐步排除下，終於恢復進場。

對此，段宜康於臉書發文痛斥「運動員進場，竟然沒有運動員！」並要大家不要罵台北市政府及指責警方，因為沒人可擋得了這種程度的無恥與自輕自賤。段宜康最後還憤怒地撂下重話，痛批反年改團體的抗爭者們「這些人為了要錢，什麼都可以賣」。

林俊憲則批評「丟臉丟到國外去」，表示反年改暴徒做到這句話了，且重重地打所有台灣人的臉，這批不惜拖累下一代的反改革的貪婪之途，這次還不惜賠上台灣的名聲，只要自己爽，把別人都推下地獄也無所謂，反年改暴徒們得逞了，受傷的卻是整個台灣。

徐永明表示「李來希們」已成台灣之恥，檢警應嚴加追究，反年改團體重傷台灣形象，丟臉丟到國際，可謂台灣之恥，李來希應為此出面說明，先前追打立委，如今騷擾選手，已非單純表達訴求，當外媒都罵「shame on you」時，政府切勿再輕輕放下、敷衍了事。