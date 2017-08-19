黨慶與國民黨全代會衝場 郁慕明轟國民兩黨搞垮ROC

2017-08-19 17:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨全國黨代表大會明日即將登場，而近日轟藍砲火猛烈的新黨也將於同日舉行24週年黨慶，兩場活動直接對衝。新黨黨主席郁慕明再度貼文，砲轟國民黨過往8年執政讓「正神落難」，中華民國被國民黨、民進黨兩大黨聯手搞垮。

國民黨全代會明將登場，料將通過新政綱，使其回歸「九二共識、一中各表」主軸，取代前主席洪秀柱強推的的「深化九二共識」與「和平協議」，但也因此引起黨內促統人士不滿，尤有甚者，主張急統的新黨近日也頻表達不滿，頗有「小紅砲轟大藍」之姿。

在新黨24週年黨慶前夕，郁慕明稍早接受電台訪問後，於臉書再度張貼專訪音檔抒發己見。郁慕明說，希望有新的朋友能抽空聽完，尤其是自稱中國國民黨的朋友、那些批評新黨不捍衛中華民國的朋友，希望這些人能聽聽他沉痛的心聲。

郁慕明說，說中華民國亡國他會高興嗎，由國軍軍醫上校退役的他，看到國軍如今被羞辱成這樣，他怎不難過，且中華民國的魂丟了、內容變質了，數典忘祖之徒藉中華民國的殼演假戲，難道他們要配合演出，如此不是助紂為虐？

郁慕明話鋒一轉，表示國民黨有人講「關公廟裡拜曹操」，質疑新黨為何不領軍將曹操趕出去，但最有資格領軍的不正是執政8年且掌國會多數的國民黨，怎會讓關公廟裡的正神都跑了，正神落難、群魔亂舞，新黨衝鋒陷陣打台獨，國民黨年輕人卻冷言冷語攻擊新黨。

郁慕明接著表示，他說他輸了、認了，中華民國被兩大黨聯手搞垮了，若有人問該怎辦，就待20日的黨慶大會說分明。