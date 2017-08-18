基本工資22K沒表決 勞動部長：按多數意見通過

勞動部18日舉行基本工資審議委員會，勞動部長林美珠（左）主持會議，會後決議月薪調漲至22K。（記者劉信德攝）

2017-08-18 19:38

〔記者黃邦平／台北報導〕基本工資審議委員會歷經近7小時角力，最後是由勞動部長林美珠出手拍版定案，月薪調漲至22K、漲幅4.72%，資方委員強調反對到底；不過林美珠覺得會議過程「和平、理性」，勞資都有共識要調整，但調多少始終沒有一致看法，最後沒有表決，結論是徵求大多數委員同意的結果。

林美珠表示，會中勞資雙方委員各自提出數據討論，資方也提到，勞基法一例一休造成企業成本增加，中小企業負擔沉重，應先處理再討論基本工資，但未提出要修法，也有人講到公務員應先調薪，但這些都沒有列入正式討論。

林美珠說，最後有勞、資之外的「第三方」委員拋出調漲5%的方案，換算基本工資月薪是2萬2060元，有人建議乾脆直接調為2萬2000元就好，還有勞方堅持光是差這60元在南部都可買個便當了，最後她徵詢在場意見，超過半數委員覺得可以接受，因此決議基本工資自明年起調為2萬2000元，再以此漲幅換算時薪為140元。

林美珠解釋，勞動部會盡快將審議結果報請行政院核定，照「過往經驗不會有變數」，審議結果是委員會的共識，勞動部的立場不能說滿意或不滿意。

另外，蔡英文總統競選時承諾要訂定「最低工資法」，林美珠強調，國發會要求3年內要提出法案，從去年520新政府就職後，相關作業從未停頓，持續舉辦多場座談會、公聽會，勞動部也希望盡快達成共識、推出結論，不要拖到國發會列管的期限。