台電高層：若重啟核一二仍會跳電

2017-08-17 13:16

〔記者黃佩君／台北報導〕815大停電又引發外界重啟核電呼聲，強調停電原因是在於備載容量不足，若重開核一、核二即可彌補。台電高層表示，以815情況估計，因供電直接減少438.4萬瓩，無論任何發電方式升載「都來不及」。該高層表示，備轉容量若較高，可以提早跳電後恢復速度，但均無法阻止當下跳電。

台電高層昨表示，由於大潭電廠6部機組佔裝置容量達12％，一次跳掉「損失真的很難挽救」、「怎麼樣都來不及」，由於電網供電跟需電在平常情況下是平衡的，就算要用其他機組升載來挽救，速度也趕不上。

對外界質疑若開啟核一、核二機組，恐就能救援跳電危機，該高層說恐怕也沒有用，因核電升載時間非常長。他說，若要挽救恐怕只有水力發電最快，一開就有，其餘就算是燃油、燃氣，也要一到兩個小時才有可能升載，無法解決當下電網不平衡引發的低頻保護。

他也說，備轉容量率高低當然會影響跳電機率，但若跳機的量太大，有再多備轉容量也沒有用，因為瞬間缺口太大，無法彌補。

而另一台電主管則指出，815情況與電廠破管等意外不同，第一是規模太大，第二是破管會逐步降載，因此仍能以其他備用電力逐步補上，不過大潭跳機發生在幾分鐘內，很難靠調度處理，特別是還要顧及南北電網不平衡問題。因此即便全台有超過15％的備用容量率，電廠跳機當下仍會停電。

但他也強調，若備轉容量較多，在低頻卸載後，可以開啟其他電廠逐步供電，停電可能可以較快恢復；另一台電主管則表示，昨跳電時已經傍晚，晚間其實用電就已較有餘裕。

而對分散式電網是否能改善機組跳脫後難以避免的低頻卸載狀況，台電高層也說集中式與分散式電網「各有優缺，必須相輔相成」。該高層說，「電廠要地點、輸電也要地點」，台灣當初設計成這種集中式電網，就是因為土地難以取得，固然台電也清楚雞蛋最好不要放在同一個籃子裡，但這些議題都須花時間面對。