世大運更名爭議 社團高呼「台灣不是中華台北」

空拍機拍下畫面,為世大運正名運動發聲。(基進黨提供)

2017-08-12 11:46

〔記者鄭鴻達/台北報導〕世界大學運動會開幕在即,但已因「Chinese Taipei」名稱爭議起波瀾。由支持台灣獨立的團體組成「台灣正名行動小組」,今號召數百名民眾拉起「Taiwan is not Chinese Taipei」等大型布條,於民進黨中央黨部前馬路封街空拍、高呼「台灣不是中華台北」等口號。

台北市主辦本屆世大運,我國循奧會模式以「Chinese Taipei」而非「Taiwan」或「Republic of China」名義出賽,而在大會英文手冊中,更一度出現以「Chinese Taipei」取代地理名詞「Taiwan」,而有「Chinese Taipei is long and narrow(中華台北地形狹長)」等古怪語句而惹議。

由「台灣正名行動小組」主辦,台灣獨立建國聯盟、基進黨(基進側翼)、李登輝民主協會、台灣團結聯盟等30餘個獨派團體,共同發起、協辦的正名活動,在馬路上拉起「Taiwan is not Chinese Taipei」、「Let Taiwan Be Taiwan」大型布條,在場民眾也高呼「台灣不是中華台北」等口號。

主辦單位指出,面對中國蠻橫打壓及政治情勢所逼,我國數十年以來無論是在經貿合作、文化交流及體育競賽中,被迫使用各種矮化、無代表性的名稱參與,如今台灣早已揚棄屬於中國的內戰史觀,並積極參與國際事務,台灣人民有權主動爭取更多國際空間。

社運人士王奕凱表示,台灣受盡中國打壓,如今連地理名稱都不能喊出來,希望台灣人能注重此事,一旦失去國家主權,國家名稱被改變,就會成為中國一部分,大家一定要站出來阻止才能發聲,並讓台灣的選手有機會用自己國家名字爭取榮耀。

