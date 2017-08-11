府公布總統會工商界致詞全文 未說核電是選項

2017-08-11 14:54

〔記者李欣芳／台北報導〕工商協進會今天上午由理事長林伯豐率領20位理監事，赴總統府見蔡英文總統，林伯豐會後轉述，蔡總統表示「電若不夠時，核電是選項之一」，總統府發言人黃重諺下午表示，這項轉述並不正確，總統在回應與會代表有關問題時，並沒有說過這樣的話，總統府並公布蔡總統與會致詞的全文。

黃重諺表示，今天工商界與會代表在席間提出是否重啟核一1號、核二2號機組的問題，經濟部長李世光當場回應表示，近期電力供應吃緊，並非電力不足，而是天災造成電力輸送設施損壞的短期狀況，目前政府也正全力進行包括輸配電往韌性強化等相關措施，確保供電安全。

有關核1、核2機組重啟與否，政府的立場很清楚，就是「在窮盡一切方法仍無法穩定供電」、「安全無虞」以及「社會共識」等三大前提下才會進行評估。

黃重諺說，總統接著表示，這個議題（核1一號機、核2二號機啟動問題）經濟部長已經把政府的立場說得很清楚（三大前提），這是最後手段。席間，總統並沒有所謂「電若不夠，核電是選項之一」的談話。

黃重諺表示，總統今天上午接見前來訪問的工商建研會幹部，聽取代表們對於產經發展的各項建言。關於能源政策，總統在會見一開始便致詞強調，政府會用所有的方法，確保供電穩定，「但是核四不會是台灣的選項，現在不是，未來也不是。」

「2025年所有核電機組要如期退役，已經成為電業法的條文，台灣好不容易才走到這一步，不容許因為一個意外，就放棄非核家園的目標。」

以下為總統府公布總統致詞的全文：

林伯豐理事長、黃茂雄榮譽理事長、各位工商協進會的理監事、各位貴賓，大家好。

今天我們共聚一堂，有一個最大的共識，就是拚台灣的經濟。過去一年來，政府在產業創新、改善五缺、擴展外貿和鬆綁法規等各個面向上，都做了很多努力。我跟各位有同樣的想法，都是希望為企業創造友善的投資環境，為台灣經濟找到好的出路。

現在，台灣的景氣正在復甦，產業接單狀況越來越好，國內外機構紛紛看好台灣今年的經濟成長率。趁著這一波景氣，我們也規劃了「前瞻基礎建設計畫」，要強化水電、土地的供應，並活絡內需市場，拉抬經濟動能。

前瞻計畫跟在座各位息息相關，裡面的項目都是營造、土木、電子電機等產業的重要商機，我們有機會可以一起攜手，打造台灣的未來。

我也要提醒大家，居住環境的改善，就是投資環境的改善。各位的投資遍布全國各地，前瞻計畫可以提昇全國各地的居住環境，好人才也就不會集中在少數城市。這是所有企業都可以享受到的好處。

在這個經濟動能蓄勢待發的時間點上，如果企業也能夠增加對國內的投資，拉大替員工加薪的幅度，整個社會就會進入更正向的循環。這是今天在這裡，我首先期待大家為台灣做的事情。

最近另一個受到關注的議題，就是電力供應。我要強調，穩定供電是政府的責任。如果有任何想要投資台灣的企業，電力上有需求，那麼政府一定會盡一切努力來幫它解決。這一點無庸置疑。

但解決問題必須對症下藥。這陣子電力供應吃緊的主因，並不是電不夠，而是颱風造成輸電系統受損，讓電送不出來，跟非核家園的政策沒有關係。

這不是常態，這是天災。直到今天，我們都還處於災後重建的階段，所幸我們還有足夠的備載容量，能夠因應這種突發狀況。

在大家共體時艱，政府部門帶頭抑制尖峰用電的努力之下，到現在為止，沒有任何一家企業被限電。

這兩個禮拜，台電和和平電廠的工程人員在東澳的山間頂著烈日，全力搶修輸電網路，預計下個星期一，電就可以送出來了。我們都要感謝他們。台灣的經濟發展、民眾的便利生活，就是有這麼多勞工，用汗水打造起來的。台灣的勞工，值得更好的待遇。

前天大林電廠新機組併聯發電，紓解了供電緊張。接下來，大潭和通宵的新機組也併聯升載，今年夏天的電力就會更加穩定。

當然，政府確實有需要改進的地方。這次 事件反映出，長期以來台灣輸配電網路的 缺陷。所以，去年開始，我們已經啟動了「強化配電線路防災韌性計畫」，這是台電歷來最大的線路防災計畫。

經過這次事件，我們也會更堅定推動綠能，改善目前脆弱又集中的電力結構，朝向分散以及智慧電網的方向來建設。

我也要藉這個機會，再次強調，政府會用所有的方法，確保供電穩定，但是核四確實不會是台灣的選項，現在不是，未來也不是。2025年所有核電機組要如期退役，已經成為電業法的條文，台灣好不容易才走到這一步，我們是不容許因為一個意外，就放棄非核家園的目標。

走向非核家園，政府有規劃也有準備。未來，相對潔淨的燃氣發電，會作為火力發電的主力。我們會透過能源轉型的政策來帶動綠色經濟的市場，綠能的發電量很快就會拉上來。

我看到林伯豐理事長曾說，2025之後台灣能源會更加仰賴進口。理事長，台灣現在就是 高度仰賴進口，正是因為這樣，我們才要發展綠能，來強化能源自主的能力。而一些外商要來投資，也希望台灣要有更多的綠能。

產業界的建言，我們會很仔細的聆聽也會重視。像是大家期待環評要改善，我們也啟動檢討了。政府很努力，我希望各位能給政府一個機會，政府會跟大家一起把台灣經濟帶向下一個榮景。